2024年5G手機滲透率將達68%！距離6G正式商用化仍至少5至7年

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廖彥宜指出，隨著晶片商持續競爭中低階5G手機晶片市場，將帶動5G中低階手機出貨，另外，預期隨著更多品牌推出直連衛星功能手機，衛星連網在5G手機市場的滲透率將提升。
此外，他表示，預估2026年台灣智慧型手機於印度製造比重將達21%，陸系品牌已快速帶動陸系供應鏈在印度形成聚落，台廠是否前進印度，建議從對象、環境、資源業務面向進行評估。
另外，廖彥宜觀測，「全互動式通話」有望成為下世代5G手機的突破式創新應用，也是邁向6G的必經之路，要落地仍得看網路基礎建設完善度、手機晶片或終端技術成熟度、用戶使用習慣與商模可行性等3大關鍵。而隨著iPhone重新定義潛望鏡頭，預期潛望鏡頭於機種滲透率將持續提升。
針對6G發展，資策會表示，雖然距離正式商用化仍至少5至7年，仍須持續關注技術、頻譜、電信營運、應用與永續等動態，在應用設計上，應以「個性化用戶體驗」為核心，透過AI與通訊整合、感測與通訊整合、無所不在的連接等創新案例，改善既有應用的用戶體驗，針對消費或垂直產業端，發展具個性化，融入生活與工作場景的應用服務。
資深產業分析師鍾曉君建議，台灣應更積極主動的參與國際標準討論與制定、掌握技術關鍵趨勢布局，盤點國際6G主流技術研發方向與我國資通產業能量，並挖掘具發展潛力的6G技術標的，確保技術研發到商用化的緊密銜接，成為全球6G發展中不可或缺的一員。