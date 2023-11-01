以人均GDP計算世界最富20國出爐！台灣竟因「這原因」拿下第12名

2024年5G手機滲透率將達68%！距離6G正式商用化仍至少5至7年

▲資策會觀測5G手機發展，預估滲透率將從2023年59%成長至2024年68%。（圖／擷取自Pixabay）
▲資策會觀測5G手機發展，預估滲透率將從2023年59%成長至2024年68%。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

資策會預估今（2023）年全球智慧型手機市場規模為11.2億台；展望2024年，資深產業分析師廖彥宜表示，品牌端持續觀望市場需求而開案量保守，預估全球智慧型手機出貨約11.5億台，年成長3%，品牌商拉單保守、審慎管理庫存水位，多會採取下短單、急單，建議相關業者提前因應，避免供應不及的缺料風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
資策會進一步觀測5G手機發展，預估滲透率將從2023年59%成長至2024年68%。今年出貨狀況受到市況影響，預估全球5G手機出貨6.6億台，年成長4.5%，推測2024年全球5G手機出貨將達7.8億台，年成長18.7%。

廖彥宜指出，隨著晶片商持續競爭中低階5G手機晶片市場，將帶動5G中低階手機出貨，另外，預期隨著更多品牌推出直連衛星功能手機，衛星連網在5G手機市場的滲透率將提升。

此外，他表示，預估2026年台灣智慧型手機於印度製造比重將達21%，陸系品牌已快速帶動陸系供應鏈在印度形成聚落，台廠是否前進印度，建議從對象、環境、資源業務面向進行評估。

另外，廖彥宜觀測，「全互動式通話」有望成為下世代5G手機的突破式創新應用，也是邁向6G的必經之路，要落地仍得看網路基礎建設完善度、手機晶片或終端技術成熟度、用戶使用習慣與商模可行性等3大關鍵。而隨著iPhone重新定義潛望鏡頭，預期潛望鏡頭於機種滲透率將持續提升。 

針對6G發展，資策會表示，雖然距離正式商用化仍至少5至7年，仍須持續關注技術、頻譜、電信營運、應用與永續等動態，在應用設計上，應以「個性化用戶體驗」為核心，透過AI與通訊整合、感測與通訊整合、無所不在的連接等創新案例，改善既有應用的用戶體驗，針對消費或垂直產業端，發展具個性化，融入生活與工作場景的應用服務。

資深產業分析師鍾曉君建議，台灣應更積極主動的參與國際標準討論與制定、掌握技術關鍵趨勢布局，盤點國際6G主流技術研發方向與我國資通產業能量，並挖掘具發展潛力的6G技術標的，確保技術研發到商用化的緊密銜接，成為全球6G發展中不可或缺的一員。

台灣明年半導體產值估達4.9兆元！工研院：AI應用助攻邁向高峰

台灣第3季GDP下修至2.32%　主計總處：資本形成明顯不如預期

GDP「保2」破功！全年經濟成長率陷「保1」大作戰

以人均GDP計算世界最富20國出爐！台灣竟因「這原因」拿下第12名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞