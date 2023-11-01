美元更強了！日圓貶破151 新台幣早盤也快貶到32.5元
在市場持續關注以巴情勢發展，並靜待聯準會（Fed）最新政策決議出爐之際，美元指數走強，亞洲主要貨幣兌美元表現疲弱，日圓更在日本央行放「鴿」下，進一步貶破151兌1美元，新台幣兌美元今（1）日早盤也回貶，並持續向32.5元挺進，目前最低來到32.485元，貶值6.6分。
記者顏真真／台北報導
由於以巴衝突仍受到市場關注，加上投資人也在等待本周稍晚聯準會貨幣政策會議的結果，還有週五美國就業數據，美元指數走強，進一步升至106.77，目前在106.74震盪，亞洲主要貨幣兌美元表現疲軟，尤其日圓即便日本央行「微調」殖利率曲線控管（YCC）措施無法安撫投資人情緒，日圓貶勢再擴大。
在日本央行政策會議後放「鴿」後，日圓昨日就應聲貶破150關卡，並進一步下探151.74價位，即便日本央行出面口頭干預，日圓目前仍在151.2附近震盪。在美元指數走強，加上日圓貶勢擴大，亞洲主要貨幣韓元今日早盤也從1349.92貶至1356.96兌1美元，離岸人民幣兌美元則小升，目前在7.337附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤也回貶，以32.44元、貶值2.1分開出，在日圓、韓元等亞幣兌美元走貶下，新台幣兌美元也進一步下探32.485元，貶6.分，目前在32.468元震盪整理。