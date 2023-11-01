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日圓貶破151！換匯價更甜早盤見0.2179元　換台幣5萬半年差3千

▲日圓兌美元貶破151價位，日圓兌新台幣換匯價也更甜了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（1）日早盤見到0.2179元。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元貶破151價位，日圓兌新台幣換匯價也更甜了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（1）日早盤見到0.2179元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在市場持續關注中東情勢發展，並等待聯準會最新政策決議出爐之際，美元指數走強，日圓更在日本央行放「鴿」之下，貶勢擴大，貶破了151兌1美元，雖然新台幣兌美元也貶，但貶幅沒日圓那麼大，也使得日圓兌新台幣換匯價更便宜了，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（1）日早盤見到0.2179元，若以換新台幣5萬元來說，一天就差了1361日幣，約折合新台幣300元；若與近半年換匯高點0.2321元來說，更差了14039日幣，約新台幣3059元。

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根據日本央行會後聲明指出，短期利率目標維持在負0.1％、10年期日本公債殖利率目標維持在0％不變，但將10年期公債殖利率目標上限調整為1.0％，調整政策措辭，靈活引導市場。日本央行也強調，沒有改變前瞻性指引，將在殖利率控制政策下耐心繼續貨幣寬鬆政策，以支持經濟活動，營造薪資擴大成長的環境。同時，鑑於經濟及市場的高度不確定性，提高殖利率控制政策的靈活性是合適的。

不過，市場普遍認為日本央行採取的手段非常溫和，政策調整幅度低於市場預期，表現得更加鴿派。因此，在日本央行公布會議結果後，日圓兌美元應聲走貶，再度貶破150關卡，甚至進一步貶破151價位，即便日本官員出面口頭喊話，日圓貶勢未扭轉，今日早盤仍來到151.3附近。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時就指出，市場普遍解讀日本央行傾向「鴿」派，在日本未脫離負利率，日本央行隨時可能進場買債之下，日圓短線恐挑戰去年10月低點152，一旦貶破將向155挺進，他建議若要投資先等等，有旅遊換匯需求者 ，倒是可趁月底或月初日圓匯價比較差時買一些。

在日圓兌美元進一步貶破151元後，即便新台幣兌美元今日早盤也回貶，並一度下探32.489元，但貶幅沒日圓大，也因此，日圓兌新台幣換匯價也更甜了，台銀日圓現鈔賣出價昨日收在0.2192元，今日一開盤就來到0.2179元，較昨日收盤價貶了0.59%，目前在0.2182元附近震盪。

若以換新台幣5萬元來說，昨日只能換到22萬8102日圓現鈔，今日則可換到22萬9463日圓現鈔，等於一天多換到1361日幣，折合新台幣約296元，即便差沒多少，能換到更便宜價相信還是會開心一點，況且若與近半年日圓換匯高點5月5日收盤價0.2321元相較，當時更只能換到21萬5424日圓現鈔，和今日相比就差1萬4039日幣，折合新台幣約3059元。

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