影／學Curry耍帥不成變小丑　Poole繼「射後不理」後又一搞笑力作

MLB／大谷翔平不該離開天使的3大理由　美媒點這原因：為什麼不呢

▲洛杉磯天使隊大谷翔平即將在本季結束後成為自由球員，有望收到一張破歷史紀錄的超級合約，傳言至少5億美元（約159.6億新台幣）。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使隊大谷翔平即將在本季結束後成為自由球員，有望收到一張破歷史紀錄的超級合約，傳言至少5億美元（約159.6億新台幣）。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

MLB洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平即將成為自由球員，雖然外界普遍認為渴望勝利的大谷將轉投其他球隊，但天使對續留大谷仍抱持樂觀態度，美媒《Halo Hangout》也提出大谷應該續留天使的三大理由，並給出原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，天使給予大谷極大的自由度，由於天使隊將大谷視為球隊的核心，因此只有在真正存在受傷的風險時，他們才會給予他具體的指示。此外，天使隊還保護大谷免受媒體的打擾，不必經常在鎂光燈前發言。

再來，如果大谷與天使隊續約，他有機會成為該隊史上的最佳球員，如果他轉到其他悠久歷史的球隊，他必須超越Duke Snider、Jackie Robinson等傳奇，若大谷繼續維持身手，未來有機會超越Mike Trout成為天使史上最佳球員。

第三個理由是，大谷有能力帶領天使隊重返榮耀，近年來天使一直沒能打入季後賽，但球隊中仍有許多有潛力的年輕球員，只要大谷留下，並繼續以他為中心強化球隊陣容，天使隊完全有可能再次登頂。

《Halo Hangout》指出，「在天使隊經歷了許多磨難的大谷，最終他如果選擇離開，想必沒人會責怪他，但如果他真的希望把一支低迷的球隊帶到高峰，那為何不選擇天使隊呢？」
 

MLB／壞消息！遊騎兵Garcia、Scherzer無法再出賽　名單改換這2人

MLB／遊騎兵重砲Garcia G4因傷缺陣！ Bochy：對球隊不是好消息

MLB／Max Scherzer投到背部抽筋緊急退場！遊騎兵賽後曝光原因

MLB／遊騎兵今年季後賽客場沒輸過！豪取9連勝創大聯盟紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞