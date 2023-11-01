MLB／大谷翔平不該離開天使的3大理由 美媒點這原因：為什麼不呢
MLB洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平即將成為自由球員，雖然外界普遍認為渴望勝利的大谷將轉投其他球隊，但天使對續留大谷仍抱持樂觀態度，美媒《Halo Hangout》也提出大谷應該續留天使的三大理由，並給出原因。
記者路皓惟/綜合報導
首先，天使給予大谷極大的自由度，由於天使隊將大谷視為球隊的核心，因此只有在真正存在受傷的風險時，他們才會給予他具體的指示。此外，天使隊還保護大谷免受媒體的打擾，不必經常在鎂光燈前發言。
再來，如果大谷與天使隊續約，他有機會成為該隊史上的最佳球員，如果他轉到其他悠久歷史的球隊，他必須超越Duke Snider、Jackie Robinson等傳奇，若大谷繼續維持身手，未來有機會超越Mike Trout成為天使史上最佳球員。
第三個理由是，大谷有能力帶領天使隊重返榮耀，近年來天使一直沒能打入季後賽，但球隊中仍有許多有潛力的年輕球員，只要大谷留下，並繼續以他為中心強化球隊陣容，天使隊完全有可能再次登頂。
《Halo Hangout》指出，「在天使隊經歷了許多磨難的大谷，最終他如果選擇離開，想必沒人會責怪他，但如果他真的希望把一支低迷的球隊帶到高峰，那為何不選擇天使隊呢？」