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限3天！全家美式、抹茶拿鐵買1送1　秋老虎發威「冰淇淋半價吃」

▲全家本週康康五優惠出爐，11月3日起至11月5日限定，現煮大杯特濃美式買1送1，還有鮮一杯的奶茶、抹茶拿鐵任選買1送1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠出爐，11月3日起至11月5日限定，現煮大杯特濃美式買1送1，還有鮮一杯的奶茶、抹茶拿鐵任選買1送1送1優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家本週康康五優惠出爐，11月3日起至11月5日限定，現煮大杯特濃美式買1送1，還有鮮一杯的奶茶、抹茶拿鐵任選買1送1送1優惠，並且由於秋老虎發威，週四高溫飆30度，還有濃泰式奶茶冰淇淋買1送1。7-11霜淇淋也在11月3日至11月5日，享指定電子支付買1送1優惠。

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全家本週康康五優惠自11月3日起至5日限定，現煮咖啡的有大杯特濃美式買1送1（原價55元、平均28元），並且還可冷熱互換。

APP隨買跨店取買1送1，有「鮮一杯南非國寶奶茶／法式抹茶拿鐵」（原價99元、平均50元）、「UCC無糖咖啡」（原價30、平均15元）、「濃泰式奶茶奶蓋雪糕」（原價49元、平均25元）、「好時金磚杏仁黑巧克力」（原價39元、平均20元）、「農心安城湯麵」（原價49元、平均25元）。

▲全家康康五優惠。（圖／全家提供）
▲全家11月3日起至11月5日康康五優惠。（圖／全家提供）
7-11接下來將迎來兩波霜淇淋買1送1優惠（限使用icash pay），分別為11月3日至11月5日，以及11月7日至11月12日。

可嚐鮮新口味7-11與COLD STONE聯名的「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，帶有海鹽優雅層次感，鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯，一般甜筒餅杯售價49元以及酷聖石脆餅杯售價59元。

▲7-11攜手COLD STONE聯名推霜淇淋新口味，10月23日起開賣「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11攜手COLD STONE聯名推霜淇淋新口味，10月23日起開賣「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）

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