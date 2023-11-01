限3天！全家美式、抹茶拿鐵買1送1 秋老虎發威「冰淇淋半價吃」
全家本週康康五優惠出爐，11月3日起至11月5日限定，現煮大杯特濃美式買1送1，還有鮮一杯的奶茶、抹茶拿鐵任選買1送1送1優惠，並且由於秋老虎發威，週四高溫飆30度，還有濃泰式奶茶冰淇淋買1送1。7-11霜淇淋也在11月3日至11月5日，享指定電子支付買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家本週康康五優惠自11月3日起至5日限定，現煮咖啡的有大杯特濃美式買1送1（原價55元、平均28元），並且還可冷熱互換。
APP隨買跨店取買1送1，有「鮮一杯南非國寶奶茶／法式抹茶拿鐵」（原價99元、平均50元）、「UCC無糖咖啡」（原價30、平均15元）、「濃泰式奶茶奶蓋雪糕」（原價49元、平均25元）、「好時金磚杏仁黑巧克力」（原價39元、平均20元）、「農心安城湯麵」（原價49元、平均25元）。
7-11接下來將迎來兩波霜淇淋買1送1優惠（限使用icash pay），分別為11月3日至11月5日，以及11月7日至11月12日。
可嚐鮮新口味7-11與COLD STONE聯名的「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，帶有海鹽優雅層次感，鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯，一般甜筒餅杯售價49元以及酷聖石脆餅杯售價59元。