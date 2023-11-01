台股早盤一度漲近百點 AI回神！旅展登場航空觀光股強勢起漲
美股四大指數昨（31）日皆收漲，台北股市今（1）日也跟著開高，早盤一度漲近百點，來到16099點，權值王台積電早盤漲3元，來到533元。其他重要電子股，如聯發科回神小漲，鴻海則拉回。今日AI概念股回溫，如廣達、技嘉與英業達漲1%。而IC設計與記憶體族群也很亮眼。另外，ITF台北國際旅展將登場，航空雙雄漲1到2%。其他，富野飆漲停、老爺知漲近7%、夏都漲6%多，山富、雄獅與寒舍漲5%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數31日上漲123.91點，或0.38%，收33052.87點；那斯達克指數上漲61.76點，或0.48%，收12,851.24點；標普500指數上漲26.98點，或0.65%，收4193.8點；費城半導體指數上漲30.71點，或0.96%，收3215.89點。
受到美股激勵，台北股市今日也跟著開高，早盤一度漲近百點，來到16099點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到533元。同樣為晶圓代工的聯電漲0.5%。世界先進漲1.4%、力積電漲2.4%。其他重要電子股，如聯發科回神小漲，南亞科同樣小漲，鴻海則是拉回小跌。至於和碩漲約1%、大立光在平盤附近，國巨強勢漲3%多，而宏碁與華碩走跌。
今日AI概念股回神，指標股緯創早盤漲0.7%，廣達、技嘉與英業達漲1%，緯穎在平盤附近。記憶體概念股強勢走高，宜鼎、鈺創、威剛、群聯、華邦電漲1到2%。IC設計族群表現搶眼，晶豪科、立積、金麗科漲3到4%，虹冠電、創意、亞信、通嘉、茂達、合邦、旺玖漲2%多。
ITF台北國際旅展即將開跑，華航、長榮航分別漲1.5%與2.7%，其他，富野飆漲停、老爺知漲近7%、夏都漲6%多，亞洲藏壽司、山富、雄獅、寒舍漲5%，雲品、易飛網漲4%，華園、鳳凰、晶華與王品漲2到4%之間。