MLB／遊騎兵Seager史上最會轟游擊手 有望寫僅傳奇能達成的紀錄
遊騎兵強打Corey Seager在季後賽轟個不停，世界大賽G1開轟扳平比數，接著G3又轟出致勝兩分砲，今（1日）第4戰他繼續開轟，幫助遊騎兵吃下大局，目前季後賽生涯累計19轟，躋身大聯盟季後賽全壘打榜第6名，也有望贏得生涯第二座世界大賽MVP。
記者路皓惟/綜合報導
世界大賽G4賽前，Seager季後賽生涯累計18轟，今日擊出全壘打之後，讓他一舉超車Reggie Jackson、Mickey Mantle、Nelson Cruz和Carlos Correa，在季後賽歷史全壘打排行榜排第6，與 Albert Pujols、Alex Bregman及George Springer並列。
Seager也成為史上第一位能夠在世界大賽敲出3轟的游擊手，追平洋基隊長Derek Jeter所寫下的紀錄。
此外，如果遊騎兵隊贏得2023年的世界大賽，Seager很有可能贏得繼2020年後，生涯第二座世界大賽MVP，他也將成為自1955年首次頒發該獎項以來，第4位贏得至少兩座世界大賽MVP的球員。
生涯兩度贏得為世界大賽MVP的球員都是名人堂成員，分別是Sandy Koufax、Bob Gibson和Reggie Jackson。