天氣預報／秋老虎襲台！高溫直飆30度 北台灣防早晚「10度溫差」
隨著東北季風減弱，中央氣象署表示，今（1）日開始至週末，西半部及澎金馬天氣晴到多雲，週五（11月3日）之前高溫逐日上升，北台灣高溫從攝氏27度逐漸上升至攝氏30度左右，中南部高溫約攝氏30至31度左右，但日夜溫差大，約有攝氏8至9度，下波東北季風預計在下週一（11月6日）增強，屆時北台灣天氣將再出現變化。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師李至晟說明，今日白天東北季風減弱，迎風面的北海岸到東半部轉為多雲到陰，偶爾有毛毛雨或小雨，但時間越晚，雨勢頻率跟持續時間都會減少；也因為雲層較薄，白天北部、東半部的高溫會稍微回升到攝氏27至29度，中南部高溫普遍可以來到攝氏30度以上，內陸地區有機會來到攝氏32至33度，日夜溫差大。
明日至下週日（11月2日至11月5日）風向轉為偏東到東南風，西半部天氣晴到多雲、日夜溫差大，從北到南低溫大約在攝氏22至24度，高溫都可來到攝氏30度或以上。提醒民眾，由於日照強烈、風速小，大氣擴散弱，中南部空氣品質有機會達到對敏感族群不健康的等級，明後天北部的午後臭氧濃度也會增高，呼吸道比較敏感的民眾在未來幾天都要多留意。
此外，下波東北季風預計在下週一增強，首當其衝的北台灣要下週一午後才會開始有感覺，目前看來強度還是偏弱，時間也短，只有下週二（11月7日）較強，到下週三（11月8日）就會減弱。北部低溫大概在攝氏20度左右，僅迎風面地區轉為陰有雨的天氣，下週四（11月9日）後東北季風再減弱，氣溫回升。