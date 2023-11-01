台籃涉賭風暴／陳靖寰傳涉賭！職業生涯將滿20年、總得分破3500分

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陳靖寰在2021年9月轉投T1職籃加盟台中太陽，並成為隊史首位隊長，他兩季共替太陽出賽41場，場均上場近30分鐘，能貢獻8.4分、2.9籃板和2.3助攻，他也在這支球隊打出人生又一高峰。
去年3月陳靖寰場均可拿到14.8分3.2籃板3助攻1抄截，每場可投進3.3記三分球，命中率高達52.6%，其精采表現也獲媒體票選為單月MVP，已是球隊的重要成員。
陳靖寰過去在防守端的爭議不小，特別是一些危險的小動作，一度讓外界稱他是「折手哥」。不過他在競爭激烈的台籃打出一片天，自然有自己的一套，憑藉著精準的投籃和強悍的防守，他在輪換中站穩腳步，有多支球團欣賞他的才華。
在離開太陽後，陳靖寰轉戰獵鷹，他在今年2月25日臺中太陽對上臺南台鋼獵鷹的比賽，達成個人職業生涯的第3500分里程碑，相當不容易。
之前陳靖寰曾透露有球團想和他球員+教練約，他後來決定婉拒，因為還想多打幾年球員生涯，盼能專注於場上。如今爆出的涉賭傳聞若調查屬實，不但恐重傷自己的球員生涯，未來要在籃壇轉換跑道當教練，可能也會受到影響。
對於陳靖寰疑似涉賭一事，台鋼獵鷹在約談球員、並了解情況後，已先命該球員離隊，強調待一切司法調查釐清後，若犯罪行為屬實，將會比照球團簽署之合約內容執行懲處，並已主動向聯盟通報。
獵鷹球團表示，「經約談多次後該員表示在加入獵鷹球隊前於其它聯盟及T1其它球隊任職期間疑似涉案，台鋼獵鷹深感遺憾，將持續配合聯盟與檢調行動，也將持續調查，若犯罪屬實，將會照雙方合約進行處罰，絕不容許球員於任職期間涉案。」