殘忍拖行黑狗民眾看不下去 桃園動保處：會對同仁再教育
桃園市一位民眾3０日開車行經中壢區內定五街附近時，驚見一輛大型車輛，車尾居然吊掛著一隻黑狗，駕駛按喇叭不見大車回應，最後只好無奈表示，「只能眼睜睜看著黑狗生命的流失」。此事遭媒體披露後，桃園市農業局做出回應表示，該車是動保處處理流浪貓犬的工作車，黑狗可能因為太緊張跳出車外，目前生命狀況穩定。
記者李春台／桃園報導
民眾將照片貼上臉書社團指出，「這是今天親眼目睹的畫面，一隻大黑狗被掛在可能是公家單位的捕狗車後面拖行，一開始還有微微的掙扎，最後只剩屍體吊掛在車後搖盪⋯⋯」。
PO文民眾表示自己在鄉間小道的後方，不知道該如何制止這件事，按喇叭也沒用，只能眼睜睜的看著黑狗生命的流失。他並表示自己能做的就是讓這個殘忍的人曝光，然後要去檢舉他。諷刺的是，民眾指出檢舉的管道好像很少，只能去市府的動保單位檢舉，但這台車會不會就是市府動保單位的抓狗大隊？
桃園市農業局昨天做出回應表示，民眾所拍攝到的車輛，為辦理遊盪犬貓案件處理的工作車，當天在進行流浪犬貓的回置作業，臨時因爲有熱心民眾通報該黑犬掉落水溝中需急難救助，同仁緊急趕到並將黑狗救出，評估需入院治療並上車，但途中可能因爲太緊張而不慎跳出，同仁也在發現後緊急安撫處理並送至獸醫院診療。
農業局表示，該隻黑狗目前生命跡象穩定並且持續追踪。動保處也針對該案刻正檢討中，後續會於管制車全面增設欄杆並加強執勤同仁再教育。