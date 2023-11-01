台股月線連三黑！高股息ETF卻逆勢吸金 「這檔」大增逾700億居冠
台股月線連三黑，為2020年3月新冠疫情爆發以來首見，市場資金部分呈現土洋對作，外資大賣4300多億元，本土資金則持續逢低買進高股息ETF，其中又以月配息的復華台灣科技優息00929最吸金，近三個月規模越大越大，從7月底約200億元，跳升至10月底的954億元，大增753億元，暴增3.75倍。
記者許家禎／台北報導
根據Cmoney統計（截至2023/10/31），加權報酬指數、電子類報酬指數近三個月分別下跌5.2%、4.75%。不過，復華台灣科技優息（00929）同期間則逆勢上漲6.5%，為台股ETF規模前十大（排除槓反）唯一收紅的標的，加上成立以來每月穩定配出0.11元，帶動資金湧入，近三個月規模三級跳，從7月底約200億元，跳升至10月底的954億元，大增753億元、暴增3.75倍。
同期間比大盤抗跌的還有群益台灣精選高息（00919）同樣吸金360億元，規模突破500億元大關；富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900）則各有約50億元的增長。
至於規模逾2000億元、排行位居前三的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）8月以來受大盤連月走跌、AI概念股出現明顯修正衝擊，近三個月規模不增反減。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929成份股篩選條件包括股價波動度、現金股利穩定度、股東權益報酬率等，並避開獲利不穩定的景氣循環股，由於電子產業庫存調整近尾聲，若要逢低布局，建議可透過一籃子電子趨勢產業布局的ETF，掌握接下來的消費旺季商機。