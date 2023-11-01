揭朱柯侯密會場所「藍營大金主」　民進黨諷：這是柯的公開透明

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對此，張志豪指出，據媒體報導，柯文哲夜會朱立倫及侯友宜的場所「大增鋼鐵金屬有限公司」，該公司董事長許耀仁是國民黨大金主，也就是現任國民黨中央組發會主委許宇甄的胞弟。
張志豪說，許宇甄的背景身份大有來頭，曾擔任婦聯會雲林分會總幹事及主委長達16年、也曾擔任國民黨雲林縣黨部兩任主委，甚至新聞報導指出許宇甄和張麗善是情同姊妹的好閨密，至於她的丈夫林啟滄更是全國漁會總幹事。
張志豪呼籲，柯主席今天務必親自說明清楚，這位國民黨大金主的背後竟然跟「林北好友抹黑產業鏈」的雲林張家有關係，原來藍白合的密室政治，除了談政治分贓外，恐怕也在闢室密談如何繼續抹黑攻擊民進黨，昨晚黑幕重重，所談的內容不單純，與會的三人有必要向國人清楚說明。
張志豪批評，柯文哲老愛自我標榜清廉及公開透明，但台北市長8年任內卻公器私用、寄生市府、酬庸親朋好友，還安排走後門，柯文哲永遠只是選擇性的正義，只用超高道德標準要求別人，公開透明套在自己則是雙標。他說，如2022年柯文哲在台北市知名飯店，宴請中國企業高層10多人聚餐，這些行程沒有依照他所訂的廉政公約一樣公開，柯文哲一面要求局處首長公開透明，一面與財團私相授受，顯然就是兩套標準、雙面人。