涉以300元收購郭台銘連署書！竹聯幫「鍾馗」李宗奎訊後60萬交保
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選，並在各地設立連署站，不過卻頻傳賣個資、賄選等案，台北地檢署昨（10/31）日發動搜索，其中竹聯幫大老、統促黨副主席「鍾馗」李宗奎，涉嫌以每份300元代價幫忙收購連署書遭約談，深夜被依違反《總統副總統選罷法》諭令60萬元交保，其餘7被告各以15萬到7萬不等交保。
記者林莞茜／綜合報導
郭台銘連署爆賄選，士林地檢署日前諭令「貴子坑鄉村俱樂部」負責人陳仲明300萬交保，聲押其沈姓女密友獲准，並向上溯源，經交叉比對金流、名冊後，指揮台北市調查處士林站發動第二波搜索，兵分兩路南下嘉義，帶回楊男等6人，4名證人訊後請回，楊姓被告複訊以10萬元交保；而綽號鍾馗的竹聯幫地堂創堂堂主、統促黨副主席李宗奎，涉嫌以1張300元代價，透過親信對外收購連署書，共有8人涉案。
據了解，李宗揆稱是為了支持郭台銘參選而協助收集連署書，訊後命其具保60萬元、其餘7名被告各以15萬元到4萬元不等交保，檢警將持續清查，確認相關行賄現金的金流後進行交叉比對。
除此之外，北檢還接獲情資，台北市計程車駕駛員工會理事長唐文龍涉嫌以每份500元代價，並透過工會系統收購近400張連署書，檢警拘提唐等5人到案，訊後命唐交保30萬元，另3名被告各以2萬到5萬不等交保，1人限制住居。