台籃涉賭風暴／陳靖寰一度傳出退休！PLG時期疑似涉賭恐影響多人
台灣籃壇又傳出壞消息！台鋼獵鷹射手陳靖寰今天傳出疑似涉賭並被迫離隊，但他生涯打過SBL金酒、九太、甚至到PLG的桃園領航猿、T1台中太陽、台鋼獵鷹等球隊，如今涉賭狀況可能影響多人，台鋼獵鷹之前也曾請球員簽下切結書，仍難逃戰力折損。
記者吳政紘/綜合報導
陳靖寰從SBL金酒打到九太，一度球隊就要解散，但他卻宣布退休，好不容易PLG成立、T1成立，他又有發揮空間時，卻又傳出疑似涉賭，可怕的是，他曾待過米迪亞精靈，這支球隊過去也曾因為假球案影響，陳靖寰卻因為疑似涉賭，這次還是被迫離隊。
T1開季雖然打了2天賽事，但是涉賭風暴可能才是最可怕的事件，T1雖然已經徹查相關人員，並連工作人員、場邊相關、裁判等都已經盤查，不過還是難以抵擋這樣的情事發生。
不過值得注意的狀況是，陳靖寰之前在PLG待過，以球賽品質來看跟球員打球狀況，PLG已經有相關機制防賭球賽作假，但根據目前流出的對話內容，陳靖寰轉隊後可能還有跟其他人聯絡，而球員間涉賭，竟然也成為茶餘飯後的聊天話題，顯見職業球員意識薄弱。
陳靖寰已經是老將，畢業於輔大，因為在防守的強度上，被球迷戲稱為「折手哥」，場上他的拚戰精神依舊合理，但私底下若遇到涉賭等狀況，不但毀了籃球生涯，也可能毀了整個環境。