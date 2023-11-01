旅宿業聘移工報告抵勞部！許銘春：檢視挑工還缺工、條件足再開會
旅宿業缺工問題遲遲未解，期盼政府能夠開放引進外籍移工，交通部觀光署日前將「旅宿業開放外籍移工評估報告」送至勞動部，初步評估需要3000人。勞動部長許銘春今（1）日表示，目前正在檢視評估報告是否回應外界疑慮，包括業者是挑工還缺工，以及是否符合提案機制、提供影響評估，再輔以勞動部自行做的性別及族群衝擊影響評估，當3項條件具備後，跨國勞動力政策協商諮詢小組才會開會討論開放與否。
記者李琦瑋／台北報導
立法院社福及衛環委員會今天審查勞動部預算，對於觀光署昨已送出旅宿業開放外籍移工評估報告，許銘春會前受訪表示，目前正在檢視報告內容，檢視重點有兩點，第一點是觀光署的評估報告是否依照行政院指示，針對外界疑慮做出回應，包含媒合專案協助成效不佳、旅宿業薪資待遇不足、選工挑工而非缺工、排擠中高齡及二就婦女就業等。
許銘春提到，第二點是有沒有依照移工政策小組的提案機制，提出相關的政策影響評估，包括對族群及性別的就業影響，報告若有不足，勞動部會請專家委員協助審視、提供建議。
另外，日前立委洪申翰要求勞動部就開放旅宿業移工進行族群及性別衝擊影響評估。許銘春說，目前已經委託進行，報告預計12月完成。
許銘春表示，勞動部會持續跟交通部溝通、協調，若觀光署報告對外界疑慮都解釋清楚了，也符合提案機制、完成政策影響評估，再搭配勞動部自己做的衝擊影響評估，這3項條件充足後，就會適時開會討論。
媒體詢問，勞動部需提出性別及族群影響評估報告，預估耗時2個月，是否代表實際討論的時間會到12月甚至明年1月？許銘春回應，政策小組開會時間還未定，要等上述條件充足了，再來決定；至於開放的人數多寡，屆時還需要客觀評估。
另外，對於是否增加移工來源國，許銘春回應，目前是有一個鎖定的來源國，洽談的差不多，只剩最後行政程序完備，就可以簽署，等到可以公開國家的時候，一定會對外說明。