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NBA／哈登正式降臨洛杉磯！快艇老闆親自迎接　三巨頭劍指冠軍

▲「大鬍子」哈登（James Harden）正式降臨洛杉磯，一派輕鬆坐在快艇休息室。（圖／美聯社／達志影像）
▲「大鬍子」哈登（James Harden）正式降臨洛杉磯，一派輕鬆坐在快艇休息室。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯快艇與費城76人昨(31)日傳出勁爆交易，根據《ESPN》名記者Adrian Wojnarowski的消息，快艇送出Robert Convington、Marcus Morris、KJ Martin、Nicolas Batum、2028年未保護首輪選秀權、2張次輪選秀權，以及一個選秀互換權，和76人換來James Harden、PJ Tucker和Filip Petrusev，Harden不但如願以償離開76人，更是去到心儀的球隊快艇，而他與Kawai Leonard、Paul George的三巨頭連線，目標將直指西區冠軍寶座。

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現年34歲的James Harden，先後效力於奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、布魯克林籃網、費城76人等隊，生涯曾獲10次入圍全明星賽、6度年度第一隊、3屆NBA得分王等殊榮，並在2018賽季獲得最有價值球員。

不過Harden從籃網轉戰76人後，與總管Daryl Morey屢次傳出不合，不但並未現身媒體日，球隊季前訓練營也未見Harden的身影，這讓Morey終於坐不住了，最終選擇將Harden交易出去。

而剛剛來到洛杉磯的Harden與一同被交易的PJ Tucker，兩人表情顯得相當輕鬆，快艇老闆Steve Ballmer與籃球營運總裁Lawrence Frank兩人更是親自在球員通道迎接，隨後便與Harden互相寒暄了幾句，也不妨看出在「大鬍子」在降臨聖城之後，快艇球團顯然對於這次交易相當滿意。


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