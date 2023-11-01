小S女兒許韶恩萬聖節扮「天使」！翅膀一揹仙氣炸裂 激似林志玲
小S（徐熙娣）15歲二女兒Lily（許韶恩）去年以一組參加西洋劍比賽的側拍照驚豔網友，被盛讚「仙氣炸裂」、「好像在拍廣告」，甚至紅到海外，香港網友直言美過邱淑貞女兒沈月，IG追蹤數至今超過33萬。Lily昨天10月31日在IG分享萬聖節扮成天使的組圖，巨大的翅膀氣場全開，舉手投足仙氣環繞，美貌相當驚人，還有網友發現撞臉第一名模，直呼：「林志玲本人！」
記者楊穎軒／綜合報導
Lily萬聖節選擇Cos天使，她一頭烏溜溜及腰長髮垂下，穿平口蕾絲小禮服，裸露肩頸、鎖骨線條及鉛筆纖腿，揹上偌大的假翅膀，配上迷濛的眼神，宛如仙界天使來到人間，側拍影片更是美得讓人心中小鹿亂撞，Lily簡短寫下：「Happy Halloween friends~」
貼文一發布，湧入3.5萬網友瀏覽，眾人無不驚嘆Lily的美麗和氣場，「可以直接女團出道」、「天使本人」、「這世上真的有天使」、「超好看，超扯」，還有人激動地說：「美死了！莉莉為什麼不能是我生的！」其中不少人指她激似林志玲，也有姨媽大S、南韓女團成員神韻，「第一眼還以為是林志玲」、「好像大S」、「還以為妳是LE SSERAFIM的一葉」！