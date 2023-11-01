疑李克強靈堂曝光！佈置簡陋、未見遺體　網：比我爺爺還寒酸

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照片顯示，有一名身穿黑衣、戴黑臂套的男士，站在靈堂前拍照。靈堂的佈置相當簡陋，疑似沒有遺體，只在遺照下擺放一些白色或黃色花束，上頭黑布寫著「沉痛悼念克強同志」，一旁還擺放夫人程虹率全家致送的花圈，寫著「你永遠活在我們心中」。靈堂的木地板上可見拍照者的影子，以及大門射進的日光。
有網路分析指出，「這應該是中堂家裡的靈堂，看看圖二白色心形花圈的挽聯（輓聯）就知道」。《新唐人電視台》則指出，有網友猜測，地點可能在北京八寶山公墓。
疑似為李克強的靈堂畫面曝光後，引起網友熱議，認為李克強靈堂太簡陋，「正國級的靈堂不應該是這個樣子」、「比我爺爺的還寒酸」，不過也有網友認為，這應該是李克強家人主辦的私人悼念儀式。《新唐人電視台》報導指出，從輓聯跟黑色橫幅略去李克強姓氏來看，顯示該靈堂可能只是家人設置，用來小範圍接待關係緊密的親朋好友。
李克強在27日傳出因為心臟病突發，經全力搶救無效後去世，遺體也在當日運抵北京，中國官方指出將於2日進行火化，各官方機構將降半旗。但官方未提及遺體告別儀式，當局也沒有公布李克強治喪委員會名單。依照慣例，中共在任和前任高層領導人的遺體告別儀式一般在火化前，在八寶山公墓舉行。
外界輿論認為，李克強死因備受質疑，包括生前好友、黨員、親人在內，都要求當局停止安排遺體火化，以備待調查，有傳聞更稱，程虹要求當局對李克強的遺體進行屍檢，同時要求邀請國外的醫生參與調查死因。但是當局仍迅速宣布，本週就要將李克強的遺體火化，完全不理會民間要求調查李克強死因的呼聲，使得外界質疑，很可能是要避免「夜長夢多」。
知名時政評論家文昭先前在社群平台X（前為推特）上發起一項調查顯示，超過1.8萬名網友當中，認為李克強是「非正常死亡、被謀害」的比例高達65%。文昭表示，如果有這麼多人認為李克強是被謀害的，對於當權者來講，他就是一場信任危機，如果是在一個開放的、有健康互動的環境當中呢，是應該對死者進行獨立的屍檢，並且對外發布獨立的報告，昭告天下，平息輿論的。」
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