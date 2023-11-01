雙11餐飲優惠集合！11歲以下「Buffet免費吃」 加11元有豬五花
「青青國際餐飲集團」在今年雙11，推出《雙11美食狂歡節》活動。凡是於11月8日至11月12日期間至青青格麗絲莊園的「港點百匯」、台北士林青青食尚花園會館的「炭火直烤南洋BBQ」享用吃到飽餐點，11歲以下兒童「免費吃到飽」。 另外「龍蝦可汗鍋」更推出只要「11元」就可以購買原價 220元的豬五花一盤，現賺209元。台南安平雅樂軒酒店則是推出續住第二晚，只要加價1111元，另也有每人1111元，紅白酒與香檳喝到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
「台北-青青食尚花園會館」的「南洋無限岩燒BBQ」，賣點是於星河池畔用餐，使用日式岩盤爐。11月8日至11月12日，11歲以下兒童免費之外，成人用餐再招待「豐盛海陸盤」一份，內含帶殼鮑魚、戰斧豬、天使紅蝦及大草蝦。現場提供牛五花、紐西蘭低脂菲力、蒙特牛助條、塔可香魚、生烤魷魚、生白蝦、紐西蘭淡菜、生干貝等無限量燒烤食材，以及熟食、甜點、飲料等。餐價899+10% /人 、平日優惠 799+10% /人。
青青食尚花園會館也有「龍蝦可汗鍋」，採紅白雙鍋方式供應！每人可以享受到半隻龍蝦、干貝、淡菜、白蝦海鮮盤，且每人還有一盤現切牛肉、豬肉與提供新鮮蔬菜等。另外招待每人和風沙拉盤。活動期間只要「11元」就可以購買原價 220元的豬五花一盤。餐價 899元+10%/人、平日優惠價 ７99元+10%/人，兩人始可起鍋。
至於桃園青青格麗絲的港點百匯，同樣有11歲以下兒童免費吃到飽活動，現點現做的港式料理及粵菜，從蒸的到炸的、烤的通通有。不僅如此，現場更有港味十足的復古推車服務，提供各式各樣蒸籠類點心。再加上機器人送餐以及戶外主題莊園，饒富趣味。而午間限定的「秘製脆皮雞」、晚間限定的「火焰櫻桃鴨」，更是不容錯過的拿手好菜。餐價799元+10%/人、平日優惠價739元+10%/人。
雙11被稱為光棍節，台南安平雅樂軒酒店反其道推出「雙11熱戀 愛就是愛」住房專案搶攻雙人度假商機， 11月10日前以官網預訂，住宿期間自即日起至11月11日止，不限平假日連續2晚入住快活樂窩、呼風樂窩、叱吒樂窩，每房僅需加價1,111元+ 10%服務費+5%稅，享有翌日2客歐陸自助吧早餐，總價值為2,288元。
另外台南安平雅樂軒酒店於11月11日週六推出「雙11暢飲」，晚間6點至9點於頂樓戶外Sky Bar舉行，炸物無限量供應，享法國葛萊美香檳、阿根廷銀影酒莊紅白葡萄酒及軟性飲料暢飲。為提倡環保，每人入場即贈一支有「酒杯之王」美稱的奧地利RIEDEL水晶玻璃酒杯，每支酒杯市面零售價為1,350元。活動期間均使用個人酒杯享用飲品，台南安平雅樂軒酒店將提供包材，方便賓客將酒杯攜回，暢飲價1,111元/位。