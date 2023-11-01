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NONO涉性騷拖累朱海君！她獨扛3000萬房貸　生技公司慘賠數百萬

▲NONO因為性騷擾案，導致10年婚姻面臨考驗，老婆朱海君獨自扛3000萬房貸。（圖／資料照）
▲NONO因為性騷擾案，導致10年婚姻面臨考驗，老婆朱海君獨自扛3000萬房貸。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）6月底爆發性騷事件，受害者「小紅老師」等人提告後，全案進入司法程序，日前他以50萬元交保，至今持續神隱不道歉，演藝事業全面停擺，導致3000多萬台幣購買的內湖房產，房貸都讓老婆朱海君一個人扛，如今媒體爆出，朱海君屋漏偏逢連夜雨，和親戚開的生技公司因帳目不清損失數百萬元，讓夫妻10年婚姻再度面臨考驗。

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▲朱海君（左）2015年對醫護出言不遜，事後和NONO一起出面鞠躬道歉。（圖／資料照）
由於NONO暫時消失螢光幕前，朱海君成為媒體焦點，她曾現身台中商演，被拍到轉頭拭淚的畫面，擁有金曲歌后頭銜的她，過去一場商演20萬元，還能跟老公一起上綜藝通告、開直播帶貨賺錢，但性騷事件爆發後，她除了零星商演，幾乎沒有多餘活動露臉，只能靠吃老本過活。

▲藝人NONO陳宣裕二度遭傳喚（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18）
▲藝人NONO陳宣裕二度遭傳喚（圖／記者潘千詩攝，2023.10.18） 
▲朱海君繼老公NONO交保後首度露面，熱情嗨唱新歌，「哪有可能重來！」工作近況曝光。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲朱海君繼老公NONO交保後首度露面，被拍到轉身拭淚的畫面。（圖／記者鄭孟晃攝影）
據《鏡週刊》報導，朱海君生活不平靜，與唱片公司合約將到期，和親戚合夥開的生技公司因帳目不清，損失了數百萬元，雪上加霜的生活，讓她心力交瘁，也將家人送往娘家照顧，不過身邊友人表示，NONO和朱海君暫未離婚，律師研判，朱海君是在等判決書出爐才會考慮下一步，目前仍是夫妻的兩人，恐待官司結果後有新的開始。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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