NONO涉性騷拖累朱海君！她獨扛3000萬房貸 生技公司慘賠數百萬
藝人NONO（陳宣裕）6月底爆發性騷事件，受害者「小紅老師」等人提告後，全案進入司法程序，日前他以50萬元交保，至今持續神隱不道歉，演藝事業全面停擺，導致3000多萬台幣購買的內湖房產，房貸都讓老婆朱海君一個人扛，如今媒體爆出，朱海君屋漏偏逢連夜雨，和親戚開的生技公司因帳目不清損失數百萬元，讓夫妻10年婚姻再度面臨考驗。
記者江芷稜／綜合報導
由於NONO暫時消失螢光幕前，朱海君成為媒體焦點，她曾現身台中商演，被拍到轉頭拭淚的畫面，擁有金曲歌后頭銜的她，過去一場商演20萬元，還能跟老公一起上綜藝通告、開直播帶貨賺錢，但性騷事件爆發後，她除了零星商演，幾乎沒有多餘活動露臉，只能靠吃老本過活。
據《鏡週刊》報導，朱海君生活不平靜，與唱片公司合約將到期，和親戚合夥開的生技公司因帳目不清，損失了數百萬元，雪上加霜的生活，讓她心力交瘁，也將家人送往娘家照顧，不過身邊友人表示，NONO和朱海君暫未離婚，律師研判，朱海君是在等判決書出爐才會考慮下一步，目前仍是夫妻的兩人，恐待官司結果後有新的開始。
※【NOWnews 今日新聞
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