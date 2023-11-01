雙11購物節Xbox拼了！主機「一刀砍3000元」 7色手把全推出優惠
時間來到11月，最令人期待的「雙11購物節」又準備來臨，而在電玩遊戲市場，各廠商也陸續推出優惠活動，台灣微軟 Xbox 宣布，Xbox Series X 主機一次降價3000元，多款無線控制器最低只要新台幣1390 元；華碩旗下電競品牌 ROG 也祭出「電競掌機 ROG Ally」的三重優惠，限時售價新台幣21999元，玩家們盡快手刀掌握資訊。
記者張志浩／綜合報導
台灣微軟 Xbox 表示，11月1日起至11月15日，玩家於台灣微軟官方授權通路可享 Xbox Series X 主機 82 折，以新台幣14580元（原價新台幣17580元）的優惠價格入手，Xbox Series S 主機則推出新台幣 7980 元（原價新台幣9480元）的限時折扣，推薦想入門主機遊戲體驗，同時享受居家視聽娛樂的玩家即刻入手。
而11月1日起至11月12日，共7色的「Xbox 無線控制器」在台灣微軟官方授權通路皆為促銷價新台幣1390元（磨砂黑、冰雪白原價新台幣1549元、其它品項為新台幣1690元）。此外，Game Pass 訂閱服務陣容持續強化。玩家不只可以在 Game Pass 遊玩科幻生存恐怖經典作品《絕命異次元》（Dead Space）呼應萬聖節，11月9日發行的《人中之龍 7 外傳 英雄無名》以及11月17日發行的《女神異聞錄 5 戰略版》都將在上市當天同步登陸 Game Pass。
至於電競品牌 ROG 部分，華碩指出，「ROG Ally 掌機」將於雙11購物季推出三重優惠。
🟡第一重：ROG Ally 掌機熱銷回饋限時新台幣21999元。
🟡第二重：11月底前於三大電商（PChome、Momo、Yahoo）購機，贈送512G記憶卡，最高可享新台幣7777元購物金回饋。
🟡第三重：持有ROG護照會員，11月26日前購買 ROG Ally 回函，加贈ROG電競多合一充電器，玩家可透過 HDMI連接電視或外接螢幕，利用 USB-A 連接鍵盤和滑鼠，並以 USB-C 充電，升級ROG Ally遊戲體驗。