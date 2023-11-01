韓國帥哥介紹泰國曼谷！最愛「這一區」 滿街都是質感美食餐廳
泰國宣佈在11月10日開放台灣旅客免簽，預估將掀起新一波旅遊潮。而韓國帥哥兼歌手Eric Nam（南允道）擔任Booking.com Explorer 2023活動大使，他分享如何「用自己的方式旅行」時首站便前往泰國，來到充滿多元活力的美食之都「曼谷」。Eric說：「這裡充滿活力、顏色繽紛、熙攘喧鬧，但也是地球上最寧靜的地方之一」。
國際中心賴正琳／綜合報導
Eric首先分享「澎蓬（ Phrom Phong ）」，這是曼谷素坤逸路上一個熱鬧的街區，匯集了眾多高級餐廳和時尚的咖啡廳，其中，米其林星級餐廳「Sorn」絕對是必訪之地，這間餐廳位於一棟由老宅改建的兩層樓建築中，主廚和他的團隊擅長利用來自泰國南部的在地食材，以現代烹飪技術重新詮釋傳統的泰南料理，這種菜系以濃郁、大膽的調味而聞名，Sorn的菜單中也充分體現了此種特色。而「蟹棒上的寶石」是餐廳的招牌菜之一，這道菜將藍花蟹腳裹上蟹黃，別具特色。
前往「ICI.BKK」，則可以品嘗到令人驚豔的創意甜點，這些甜點不僅美味，而且造型精緻，適合在社群上打卡分享。像是「蟹爪蛋糕」，外表酷似辣椒螃蟹，由番茄海綿蛋糕製成，搭配金桔慕斯、辣椒醬和咖啡焦糖，並用鹹蛋碎屑作為裝飾。「貴賓犬蛋糕」則以奶油起司糖霜勾勒出貴賓犬的可愛模樣。而「海星蛋糕」則利用咖啡香草馬斯卡朋慕斯製作，內餡採用鳳梨蜜醬和果仁糖，擁有明亮的黃色外型。
曼谷的商業區「席隆（Silom）」也有不少高級餐廳，包括最近榮登2023年亞洲50最佳餐廳榜首的「Le Du」。該餐廳的名字是源自於泰文的「季節」，而正如其名，該餐廳採用當季最新鮮的食材，並將古老的料理技巧融合了現代風格。四道式和六道式的菜單會隨時令定期更換，像是香菇螃蟹佐自製是拉差醬（sriracha）、熟成鴨配羽衣甘藍和綠咖哩，以及黃吻姬鯛（golden snapper）佐糯米飯等。
Eric Nam也在自己的社群平台上發佈旅遊影片，力挺泰國曼谷的寧靜和熱鬧。如今泰國政府開放台灣人赴泰免簽證，想體驗泰國曼谷的美食、按摩、遊樂設施、水上市場和購物商場，就要把握從11月10日開始至明年5月10日的半年免簽期，旅客能省上一筆簽證費用。