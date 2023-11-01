MLB／Seager、Semien開轟！遊騎兵11:7響尾蛇世界大賽聽牌

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本場遊騎兵在2局上率先展開攻勢，先靠著Josh Jung得點圈敲安先馳得點，Marcus Semien又在一、二壘有人時即出清壘安打，隨後Corey Seager再補上一發右外野2春砲，2局打完遊騎兵取得5:0領先。
來到3局上遊騎兵攻勢再起，Travis Jankowski先是在滿壘掃出二壘安打攻下2分，隨後Marcus Semien掃出左外野3分砲，響尾蛇則在4局下給予反擊，靠著Lourdes Gurriel Jr得點圈適時安打追回1分，5局打完遊騎兵取得10:1領先響尾蛇。
遊騎兵在8局上靠著Jonah Heim掃出右外野陽春砲再添加1分，響尾蛇打線也在8局下靠著Tommy Pham得點圈適時安打，與Lourdes Gurriel Jr 3分砲攻下4分，隨後在9局下靠著Gabriel Moreno在二、三壘有人時，掃出適時安打再攻下2分，但後續打線無法串聯，終場就以7:11敗給遊騎兵，苦吞世界大賽2連敗，系列賽目前1勝3敗，G5將在明（1日）響尾蛇主場上演。
遊騎兵先發Andrew Heaney今（1日）先發主投5局失掉1分拿下勝投，響尾蛇Joe Mantiply本季首度在季後賽登板先發，僅投1.1局就失掉1分退場承擔敗投。