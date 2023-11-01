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MLB／Seager、Semien開轟！遊騎兵11:7響尾蛇世界大賽聽牌

▲Seager成為史上第一位能夠在世界大賽敲出3轟的游擊手，追平洋基隊長Derek Jeter所寫下的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲Seager成為史上第一位能夠在世界大賽敲出3轟的游擊手，追平洋基隊長Derek Jeter所寫下的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB德州遊騎兵在世界大賽取得2勝1敗優勢，今在亞利桑那響尾蛇主場續戰G4，遊騎兵再度發揮「客場之王」的實力，靠著Corey Seager、Marcus Semien開轟演出，在2、3局分別攻下5分奠定勝基，終場遊騎兵就以11:7戰勝響尾蛇，不僅系列賽取得3勝1敗聽牌優勢，更是在今年季後賽客場勇奪9連勝，持續推高大聯盟紀錄。

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其中在世界大賽G4賽前，Seager季後賽生涯累計18轟，在今擊出全壘打之後，讓他一舉超車Reggie Jackson、Mickey Mantle、Nelson Cruz和Carlos Correa，在季後賽歷史全壘打排行榜排第6，與 Albert Pujols、Alex Bregman及George Springer並列，Seager也成為史上第一位能夠在世界大賽敲出3轟的游擊手，追平洋基隊長Derek Jeter所寫下的紀錄。
 

本場遊騎兵在2局上率先展開攻勢，先靠著Josh Jung得點圈敲安先馳得點，Marcus Semien又在一、二壘有人時即出清壘安打，隨後Corey Seager再補上一發右外野2春砲，2局打完遊騎兵取得5:0領先。

來到3局上遊騎兵攻勢再起，Travis Jankowski先是在滿壘掃出二壘安打攻下2分，隨後Marcus Semien掃出左外野3分砲，響尾蛇則在4局下給予反擊，靠著Lourdes Gurriel Jr得點圈適時安打追回1分，5局打完遊騎兵取得10:1領先響尾蛇。

遊騎兵在8局上靠著Jonah Heim掃出右外野陽春砲再添加1分，響尾蛇打線也在8局下靠著Tommy Pham得點圈適時安打，與Lourdes Gurriel Jr 3分砲攻下4分，隨後在9局下靠著Gabriel Moreno在二、三壘有人時，掃出適時安打再攻下2分，但後續打線無法串聯，終場就以7:11敗給遊騎兵，苦吞世界大賽2連敗，系列賽目前1勝3敗，G5將在明（1日）響尾蛇主場上演。

遊騎兵先發Andrew Heaney今（1日）先發主投5局失掉1分拿下勝投，響尾蛇Joe Mantiply本季首度在季後賽登板先發，僅投1.1局就失掉1分退場承擔敗投。

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