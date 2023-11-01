維護公共安全 高市府即日起啟動冷氣家電安裝與外牆巡查
有鑑於日常民眾室內使用，常忽略室外冷氣機安裝及外牆維護，不注意就容易發生意外災害，如感電、傾倒、墜落物等，為確保市民之生命財產安全，高市府自今年11月份起至明年底，啟動冷氣家電安裝及外牆維護安全巡查。高市府提醒民眾，倘因『冷氣室外機支架』及『外牆磁磚』安裝不慎或維護不良，造成傷人或財損事件，屋主及相關人員須負擔民刑事責任。
記者郭凱杰／高雄報導
高市府也公布安全巡查重點分別有2個項目及4項重點，包含『冷氣室外機支架』是否鏽蝕或斷裂，以及『外牆磁磚』是否隆起或剝落，另外勞工局針對，冷氣安裝作業安全提醒勞工及雇主有5項注意事項：1.勞工高處作業前，應先檢視施工現場工作環境，並設置作業警示區域、2.合法設置工作台及上下設備、3.張掛安全網或安全母索、4.配戴安全帽及其他必要之防護具、5.電路作業中，配電盤應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。
高市府提醒，民眾應先落實自主檢查室外上述2項目維護狀況，倘因維護不良或安裝不慎，造成傷人或毀損財物之事件，屋主及相關人員須負擔民刑事責任。另外市府針對屋齡20年以上房屋之整建更新，提供規劃設計與工程經費補助，最高可達總工程經費45%，民眾如有外牆整建更新需求，可洽高市府都市發展局。