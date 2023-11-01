邱偲琹斷合約不當林依晨師妹 被爆熱戀同居電視大老獨子
25歲邱偲琹今年發生了許多大事，首先是8月底大動作發聲明稿，表示和經紀公司「周子娛樂」停止合作，等同於撕下林依晨師妹的光環；接著是正式入行的第10年，在今年首次獲得金鐘獎入圍肯定；再來是今（1）日，被週刊報導和電視製作大老郭建宏之子郭方儒熱戀且同居。
記者蔡依庭／綜合報導
邱偲琹童星出身，斷斷續續都有演出，到了2013年簽約給林依晨所屬的周子娛樂，也曾在受訪時分享，私下會和師姐林依晨談心，排解心中的困惑。後來在2017年，她憑短片《費洛蒙》，獲得金穗獎最佳演員獎，不過今年雙方解除合約，有一都市傳說是，邱偲琹不滿公司將資源都投入在新人林奕嵐身上，毅然決然出走。
其實邱偲琹是頗有想法的女生，還曾暫離演藝圈跑去打工，真真切切感受現實生活。然而根據《鏡週刊》今日報導指出，邱偲琹和前男友勵政達在去年分手後，一直有傳言和富二代和靠山等級人物交往，如今答案揭曉，男主角就是老牌製作公司「映畫傳播」董事長郭建宏之子郭方儒。
週刊直擊在邱偲琹的住處，從落地窗可見有郭方儒打電腦的背影，可知邱偲琹與郭方儒會在同個住處出沒。2人關係其實在8月時逐漸浮上檯面，邱偲琹在郭方儒執導實境秀《百分之一相對論》客串助理，然後大方同遊韓國，還將親密情侶照上傳IG，石知田還回：「該不會交女友了吧？」他們也毫不遮掩大方回應。
邱偲琹演過映畫推出的《如果花知道》，所以郭建宏認識她，印象也很好，但透露2人應還沒同居，因為兒子都有回家，並把球丟給女方，讓邱偲琹統一回應。