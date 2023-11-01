以人均GDP計算世界最富20國出爐！台灣竟因「這原因」拿下第12名

10年首次年終加碼7億！大樂透加開百組200萬、威力彩頭獎加碼2億

▲台灣彩券公司今（1）日宣布年終感恩加碼7億元，這也是10年來首見，其中大樂透11月14日起加開100組200萬元，威力彩11月13日頭獎加碼2億元，賓果賓果12月2日起加碼16天。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司今（1）日宣布年終感恩加碼7億元，這也是10年來首見，其中大樂透11月14日起加開100組200萬元，威力彩11月13日頭獎加碼2億元，賓果賓果12月2日起加碼16天。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

今（112）年為第4屆公益彩券發行的最後一年，為感謝民眾10年來對公益彩券的支持相挺，台灣彩券公司今（1）日宣布感恩加碼活動，「大樂透」自11月14日起加開史上首次的「100組200萬元」加碼獎項；「威力彩」11月13日當期頭獎加碼2億元；「BINGO BINGO賓果賓果」12月2日起連續16天獎金加碼，3款遊戲加碼總金額高達7億元。

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台彩總經理謝志宏指出，台灣彩券自103年起受中信銀行委託發行第4屆公益彩券，至今屆滿10年，統計今年銷售業績，截至10月30日止，今年公益彩券銷售已達新台幣1285億元，預估全年銷售總金額將突破1412億元，將創下公益彩券發行以來單一年度最高銷售紀錄。最重要的是，公益彩券發行目的之一為協助弱勢就業，公益彩券截至今年9月共有4萬2千個經銷商，意即有4萬2千個家庭因而獲得生活保障；台灣彩券攜手消費者這10年來，截至今年9月底止，累計創造了超過2859億元的公益盈餘。

為感謝消費者一路支持，讓彩券公益盈餘持續增加，協助推動各種社會福利，台灣彩券與發行機構中信銀行特別向主管機關爭取在第4屆發行屆滿前，舉辦感恩加碼活動。謝志宏表示，這次感恩加碼活動，特別將最受歡迎的「大樂透」加碼獎金升級，自11月14日起加開「100組200萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得200萬元獎金。

若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則200萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組200萬元獎金全部送出、或是到12月15日為止。

至於易累積高頭獎的「威力彩」於11月13日當期頭獎加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」自12月2日至12月17日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

此外，今日同步推出「歡樂大集合」與「金多謝」2款第4屆刮刮樂壓軸新品，其口「歡樂大集合」每張售價500元，特別集結「麻將」、「連線」、「對位型」及「井字型」共4種廣受喜愛的人氣玩法，還有機會4種玩法都中獎，頭獎500萬元共有3個，5000元（含）以上獎項超過50000個，總中獎率41.6%。

另一「金多謝」每張售價200元，映入眼簾即為醒目的「感謝」與浮現各式愛心的券面設計，傳達對所有以行動支持公益彩券民眾的感謝，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」即得對應獎金，若刮中「愛心」符號即得獎金1000元，頭獎200萬元共有3個， 1000元（含）以上獎項超過33萬個，總中獎率30.1%。

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