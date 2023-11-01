新時間電價今上路！1.7萬產業用戶選用 最大價差盼強化用電管理
隨著再生能源發電持續增加，台電公告增訂「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，將自今（1）日起開始實施。最新方案的離峰時間將拉長到18小時，尖峰費率提高為每度8到9元，與離峰費率相比，價差高達6到7元，是目前時間電價中價差最大的電價方案，可望強化尖峰用電管理。經濟部長王美花日前受訪表示，新電價方案有利於工具機、機械業、鑄造業、鋼鐵業、紡織業等傳產做產程上的調整，約1.7萬戶業者家數可選用。
記者鄭妤安／台北報導
台電表示，自今年起實施時間電價新時間帶，其中非夏月的離峰時間，分為「凌晨0至6點」、「中午11至14點」兩段，由於離峰不連續，部分產業反映不利連續生產，因此台電研議讓非夏月離峰可以連續的方案，給業者提供多一種電價選擇。
新電價方案將離峰時間特別從9小時拉長到18小時，另一方面，尖峰時間則縮短至6小時，從下午3時30分至晚間9時30分。
由於離峰時段拉長、尖峰縮短，因此需將時段調整的電費差額反映在單價費率上，尖峰費率提高為每度8至9元，與離峰費率比較，價差高達6至7元，是目前時間電價中價差最大的電價方案。
台電說明，批次生產時間電價較適合可配合尖、離峰時間調整產程者選用，包括鋼鐵、鑄造、工具機等產業，其生產製程具批次性，可利用離峰批量生產。此次推出的新電價方案主要提供高壓以上生產性質用電場所選用，依台電營業規章規定，生產性質用電場所為直接從事農、林、漁、畜牧、礦及從事物品製造、加工或修理業務之固定場所，共計約1.7萬戶。