MixerBox Podcast公布十大「聲力軍」！冠軍活用ChatAI療情傷
▲《朱芯儀說心理話》活用AI來幫助現代人舒緩壓力，成功贏得今年「MixerBox Podcast 互動聲力軍」冠軍。（圖／記者周淑萍攝）
記者
周淑萍/綜合報導
｜ 2023-11-01 12:56:39 2023-11-01 12:59:03
免費聽歌和Podcast神器MixerBox，長期佔據蘋果App Store和Google Play「音樂」類下載排行榜Top 10行列中，除了可免費聽音樂，豐富的Podcast節目也成為很多人開車、通勤或是睡前必點App。
MixerBox為了擴大Podcast的多元性，邀請創作者透過「AI」來找創意，並於月前推出「第二屆 MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」，今（1）公日布獲得者，冠軍為《朱芯儀說心理話》示範如何與 AI 問答，讓 AI 成為聊天對象，甚至療情傷的閨蜜。
根據MixerBox統計，目前Podcast 創作者帶來累計節目下載次數突破 5 億，也是台灣聽眾最常使用的 Podcast 平台之一。MixerBox Creators為鼓勵用心製作好節目的創作新秀，MixerBox 今年再度推出「MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」，前 10 名總計送出近 7 百萬元免費曝光。今年評選結果出爐，由《朱芯儀說心理話》、《APOW's 即興。音樂。創作》、《Yo! What's Up 在幹嘛｜最強行為學知識頻道》等頻道獲得前 3 名。
本屆互動聲力軍規劃「用 AI 找創意」主題，鼓勵創作者在創作中結合
MixerBox ChatAI 聊天機器人，也成功激發參賽者創意，前 10 強運用 AI 創作出心理諮商、音樂、親子、鬼故事等豐富多元的主題，展現出 AI 如何多樣化應用。 例如拿下本屆冠軍的心理諮商頻道《朱芯儀說心理話》，在單集節目〈24 小時的專屬天使，心理師公開 AI 使用密技〉中，以最常見的失戀、職場人際、自我懷疑等煩腦示範向 ChatAI 提問。身為資深諮商心理師的朱芯儀也說，AI時代勢不可擋，當人們面臨內心小關卡卻暫時無法向人訴說時，何不透過正確的舒壓使用指南讓AI陪伴談心，當然心理議題本就複雜多面，重點還是要回歸自己的判斷，若須深入處理，依然要尋求專業諮商。 第2名的《APOW's 即興。音樂。創作》，在節目中邀請 ChatAI 擔任即興創作的作詞者，凸顯AI相當適合用於創意工作。第 3 名《Yo! What's Up 在幹嘛》則是將ChatAI化為練習正念小行為的免費法寶，讓聽眾知道原來一般以為距離很遙遠的減壓技巧練習，其實跟所有人都只差了一個 「MixerBox ChatAI＋關鍵問題」的距離。 ▲「第二屆 MixerBox Podcast 互動聲力軍選拔大會」前 10 強名單出爐。（圖／官方提供）
實際檢視MixerBox Podcast 最新熱門排行榜前10名來看，第1名到第3名都由兒童說故事類型稱霸，包含了《媽爹講故事》、《從前從前》以及《GK爸爸原創故事繪本》可見家長的需求強大，讓相關頻道持續霸榜。另外，「重口味」的大人故事也是相當熱門的，鬼怪、驚悚犯罪題材相關也在榜上。