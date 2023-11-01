▲護理師控台大「假訓練」不當輪調！　3訴求籲別再用不當支援掩蓋人力短缺

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交叉訓練未提及訓練內容、其他單位 更規定不中斷臺大醫院工會表示，由於生育率低迷，臺大醫院新生兒中重度病房（0PNO），占床率低於其他單位，在疫情嚴峻期間，臺大醫院曾無視不同科別間的專業差異、罔顧病人安全、基層身心壓力，大舉調動新生兒科護理師至其它單位頻繁支援，今年1－8月支援次數便高達100多天。
後來在基層強烈反彈及工會介入下，才迫使單位主管於9月7日病房會議中與基層達成共識、暫緩執行。但是，事發不到兩個月，醫院在10月25日又發布了「交叉訓練公告」。
圖／10/25發布的「交叉訓練」公告（臺大醫院工會秘書長邱宇弘提供）
臺大醫院工會秘書長邱宇弘指出，交叉訓練公告中沒有明確的訓練內容、預期成效、階段評估期程，此外，正常交叉訓練應是各單位之間互相熟悉彼此的業務內容，但這份公告中只有0PNO病房護理師被派去其他單位，隻字未見其他單位如何調來0PNO，一看就知道只是原來的人力調動，換湯不換藥。
另外，公告中第六點提到「交叉訓練原則上不中斷」，再搭配內文語意脈絡， 更讓臺大醫院工會認為這不僅是假訓練真支援，甚至從一開始就預設要永無止盡實施下去，淪為「無限期支援」。
院方無視反彈強行抽籤 工會、護理師提3訴求指控臺大醫院工會認為，新生兒中重度病房占床率低於其他單位的情形，原本得以使一線護理師能更有餘裕妥善照護病童、改善護病比、提高整體醫療品質，但在院方高層眼中反倒成為「人力過剩」的「棘手問題」。
由於基層一再反映仍毫無成效，單位主管甚至於在10月30日強行抽籤決定輪調順位。因此，臺大醫院工會與新生兒科護理師發表緊急聲明，並提出3大訴求：
- 臺大醫院應立即終止本次兒童醫院「交叉訓練」計畫，並儘速安排正式會議與基層護理師展開誠信協商。
- 臺大醫院應正視部分單位人力短缺問題、實質補足人力，而非藉由不當支援調動持續掩蓋問題核心。
- 衛福部、勞動部及有關部門應研擬制定醫療業勞工支援調動規範，杜絕醫院雇主便宜行事，無視病人安全與勞工權利恣意妄為。
院方回應此為上下游訓練增進能力 將再與同仁溝通另外，臺大醫院工會也強調，如今醫療體系早已進入專業分工模式，即使是同一科部，急重症、刀房、一般病房在特定情境下都可能處於隔行如隔山的狀況，院方將護理師支援調動視作理所當然，更要求無條件支援、負擔醫療照護外的繁雜業務，不僅是不尊重護理專業，甚至可說是不把護理師當人看待
針對臺大醫院工會、新生兒科護理師聲明所說的人員調度部分，臺大醫院回應，因醫院評鑑標準，中重度病房一床需配置一位護理師，但在占床率低時，會安排人員至其他嬰兒室或兒科相對忙碌的病房。
而關於此次交叉訓練，臺大醫院表示，新生兒會依病情分別入住一般病房、中重度、加護病房，這次交叉訓練是中重度、新生兒加護病房，是上下游單位的訓練，期許能增加對新生兒重症照顧的能力。
臺大醫院認為，人力的調度及互相支援，加上跨科訓練，是現在醫療的本質，醫師也有PGY的訓練，就是希望醫療人員都能進行一般照顧，互相支援，之後將會再與單位同仁持續溝通討論。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59767
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