謝京穎、張書偉爆12月結婚！熱戀半年見家長 爸不捨女兒成人妻
民視八點檔女神謝京穎桃花爆棚，去年和許仁杰傳曖昧，今年3月正式認愛男星張書偉，雖然雙方年齡差距頗大，愛火卻迅速蔓延，感情相當穩定，交往不到1年就傳出有意結婚，手上戒指一度被誤會是婚戒，事後她澄清只是定情戒，不過，謝京穎待嫁女兒心悸動，媒體爆出她們有意在12月登記結婚。
記者江芷稜／綜合報導
外貌豔麗的謝京穎僅30歲，年紀和43歲的張書偉相差一輪，兩人拍攝《市井豪門》因戲結緣，感情發展迅速，拍吻戲前還喝酒放鬆，投入真感情擁吻感染了觀眾，如今該劇殺青下檔，雙方也有共識結婚，張書偉日前忙著拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，坦言還沒正式規劃，《鏡週刊》則報導，兩人婚期已定，將在12月提前登記結婚。
據悉，謝京穎重視儀式感，彼此交往見過家長後，也有宴客規劃，目前只差男方正式求婚，就要成為人妻。她之前和爸爸去日本旅行，表示想在年底完成單獨和爸爸旅行的夢想，「想要抓住最後一點點可以當爸寶的時光」，讓爸爸很不捨，說出「這是第一次，也會是最後一次」，透露女兒將成為人妻的進度，謝京穎待嫁女兒心相當明顯，也有人猜測是否擦槍走火，肚裡有了驚喜，才會這麼快想要閃婚。