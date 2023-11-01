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謝京穎、張書偉爆12月結婚！熱戀半年見家長　爸不捨女兒成人妻

▲認愛不到1年的謝京穎，坦言想擁有一個家，和張書偉被爆12月登記結婚。（圖／民視提供）
▲認愛不到1年的謝京穎，坦言想擁有一個家，和張書偉被爆12月登記結婚。（圖／民視提供）

記者江芷稜／綜合報導

民視八點檔女神謝京穎桃花爆棚，去年和許仁杰傳曖昧，今年3月正式認愛男星張書偉，雖然雙方年齡差距頗大，愛火卻迅速蔓延，感情相當穩定，交往不到1年就傳出有意結婚，手上戒指一度被誤會是婚戒，事後她澄清只是定情戒，不過，謝京穎待嫁女兒心悸動，媒體爆出她們有意在12月登記結婚。

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▲書偉（左）、謝京穎皆透過經紀公司認愛。（圖／民視）
▲書偉（左）、謝京穎年初透過經紀公司認愛。（圖／民視）
▲謝京穎（左）、書偉假戲真愛，目前交往中。（圖／民視提供）
▲謝京穎（左）、書偉假戲真愛，目前交往中。（圖／民視提供）
▲書偉（左）、謝京穎（左二）認愛後首同框。（圖 / 陳熙鋒臉書）
▲書偉（左）、謝京穎（左二）認愛後首同框。（圖 / 陳熙鋒臉書）
外貌豔麗的謝京穎僅30歲，年紀和43歲的張書偉相差一輪，兩人拍攝《市井豪門》因戲結緣，感情發展迅速，拍吻戲前還喝酒放鬆，投入真感情擁吻感染了觀眾，如今該劇殺青下檔，雙方也有共識結婚，張書偉日前忙著拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，坦言還沒正式規劃，《鏡週刊》則報導，兩人婚期已定，將在12月提前登記結婚。

▲謝京穎（左）和爸爸去日本旅遊，表示想掌握當寶貝女兒的最後時光。（圖／翻攝自謝京穎FB）
▲謝京穎（左）和爸爸去日本旅遊，表示想把握當寶貝女兒的最後時光。（圖／翻攝自謝京穎FB）
據悉，謝京穎重視儀式感，彼此交往見過家長後，也有宴客規劃，目前只差男方正式求婚，就要成為人妻。她之前和爸爸去日本旅行，表示想在年底完成單獨和爸爸旅行的夢想，「想要抓住最後一點點可以當爸寶的時光」，讓爸爸很不捨，說出「這是第一次，也會是最後一次」，透露女兒將成為人妻的進度，謝京穎待嫁女兒心相當明顯，也有人猜測是否擦槍走火，肚裡有了驚喜，才會這麼快想要閃婚。

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