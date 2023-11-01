NBA／Harden正式加盟快艇卻被看衰 前教頭Rivers：快艇不需要他
美國職籃NBA「哈登人生」正式謝幕！洛杉磯快艇與費城76人昨(31)日達成交易共識，快艇隊送出Robert Convington、Marcus Morris、KJ Martin、Nicolas Batum、2028年未保護首輪選秀權、2張次輪選秀權，以及一個選秀互換權，和76人換來James Harden、PJ Tucker和Filip Petrusev，Harden終於如願以償離開76人，而他將與Kawai Leonard、Paul George組成恐怖的三巨頭連線，挑戰西區各大強權，持續朝個人生涯首座NBA冠軍邁進。
實習記者陳品翔/綜合報導
曾效力於奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭、布魯克林籃網、費城76人的James Harden，洛杉磯快艇將是他生涯所待的第5支球隊。剛來到快艇主場的Harden，表情顯得相當輕鬆，與快艇老闆Steve Ballmer與籃球營運總裁Lawrence Frank先是在球員通道間寒暄，隨後進到休息室後，更是與前隊友Russell Westbrook相互擁抱，Westbrook顯然也相當歡迎他的到來，這也是他們兩人生涯第3次同隊，先前在雷霆、火箭都曾共事過，兩人也同樣將力拼個人生涯第一座NBA總冠軍。
談到快艇有可能成為James Harden潛在下家時，2013年至2020年擔任快艇隊總教練、上賽季執教哈登，現任ESPN分析師的Doc Rivers在日前受訪時表示，「我不認為他們需要Harden，但這會增加球隊天賦。」「如果你明白我的意思的話，增加天賦並非就能解決問題，快艇隊確實靠著Kawhi和PG的跑動執行了許多有效率的單打，所以這似乎很適合Harden和他個人的打法，但是如果加入第三人來阻止球的流動，情況會是好是壞呢，我並不知道。」
上個賽季James Harden場均能繳出21分、10.7次助攻、6.1個籃板，而今天快艇隊就有比賽，但主場迎戰魔術隊的這場比賽Harden尚未被登錄，Harden是否有望在明天對陣同城球隊洛杉磯湖人隊時，就能披上快艇戰袍上場，值得關注。