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以巴衝突下全球首例！玻利維亞宣布與以色列斷交　批犯危害人類罪

▲玻利維亞民眾高舉海報上街抗議，上頭以西班牙文寫著譴責以色列在加薩的種族滅絕，以及支持巴勒斯坦人民等標語。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲玻利維亞民眾高舉海報上街抗議，上頭以西班牙文寫著譴責以色列在加薩的種族滅絕，以及支持巴勒斯坦人民等標語。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

玻利維亞外交部31日宣布，與以色列斷絕外交關係，並指責以色列在攻擊加薩走廊（Gaza Strip）時犯下「危害人類罪」，這也使該國成為在屆滿一個月的以巴衝突中，全球第一個跟以色列斷交的國家。

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以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）持續交戰，加薩地區不少平民在無情戰火下喪生。

玻利維亞外交部副部長馬馬尼（Freddy Mamani）週二在記者會中宣布，玻利維亞決定與以色列斷絕外交關係，並譴責以色列在加薩走廊不成比例的軍事攻勢，同時呼籲以色列停火，解除對食物、水與其他民生必須用品的人道物資封鎖。

代理外交部長普拉達（Maria Nela Prada）亦表示，玻利維亞召開記者會的目的是「針對以色列在加薩走廊對巴勒斯坦人犯下的『危害人類罪』」；此前，玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）在接見巴勒斯坦駐玻利維亞大使後，在社群媒體上表達對巴勒斯坦的支持，「我們反對在加薩犯下的戰爭罪行。我們支持國際倡議，以確保符合國際法的人道援助。」

針對玻利維亞宣布斷交的消息，以色列外交部尚未作出回應。

事實上，這個南美國家曾在2009年就與以色列斷交。當時由左翼總統莫拉萊斯（Evo Morales）領導的玻利維亞政府，同樣是為了抗議以色列政府對加薩地區人民的行動而宣布斷交，直到2020年，右翼代理總統艾尼茲（Jeanine Anez）才恢復與以色列的外交關係。

▲玻利維亞民眾高舉海報上街抗議，上頭以西班牙文寫著譴責以色列在加薩的種族滅絕，以及支持巴勒斯坦人民等標語。（圖／美聯社／達志影像）
▲玻利維亞曾多次為巴勒斯坦人民發聲，要求政府譴責以色列。（圖／美聯社／達志影像）
在這次宣布斷交前數小時，前總統莫拉萊斯曾在社群媒體上向現任施壓，要求譴責以色列，並宣佈以色列為「恐怖主義國家」。

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