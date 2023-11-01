陸配納不分區惹議！柯文哲嗆顧立雄失職：應先查趙天麟、鄭文燦
民眾黨不分區立委名單傳出納入中國大陸籍配偶徐春鶯，國安會秘書長顧立雄今（1）日表示，政黨有義務與責任查證，並揭露此人跟中國的關係。對此，民眾黨主席柯文哲反嗆，顧立雄應該先清查民進黨「親中舔共」的委員，以及要說清楚行政院副院長鄭文燦曝光的照片是在台灣還是澳門要調查清楚，「已知現行犯不處理，老是想可能的未來犯」，怒批國安會秘書長失職。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在新莊競選總部舉行「淨零碳排 永續未來」能源政策記者會，會後接受媒體提問。針對民眾黨擬提名徐春鶯列不分區立委，顧立雄指出，這是政黨政治之下責任政治的問題，認為中國對台灣是懷有敵意，而且不放棄以武力併吞台灣，是《反滲透法》定義下的境外敵對勢力，政黨義務跟責任查證清楚。
柯文哲回應表示，民進黨親中舔共的立委擔任國防外交委員會，是否應該要刻展開調查；另外，近期網路流傳疑似鄭文燦與長髮妙齡女性進出飯店影片，鄭文燦則是撇清為影中人；柯文哲質疑，鄭文燦的照片是否在台灣還是澳門，國安會要查清楚，因為澳門也在敵對勢力範圍內。
柯文哲批評，這些事情不是國安會秘書長該處理的事情嗎？「已知現行犯不處理，老是在想可能的未來犯，這國安會秘書長這是失職，這叫做討打。」
針對台灣基進黨質疑前立委蔡壁多次到中國，疑似遭到中國統戰，柯文哲說，如果去中國交流有統戰危險，「台灣去大陸有幾百萬人，難道這幾百萬人都是中共同路人？」