通膨加升息好焦慮！理財退休5大現象　65%民眾憂通膨吃掉退休金

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現象一：通膨吃掉退休準備
在通膨、升息雙重夾擊下，約有三成的人表示「不知道該如何進行整體理財規劃」，每四個人中也有一人明顯出現「入不敷出」的感受，其中又以30、40世代感受最深；而民眾最擔憂的是清楚意識到「通膨吃掉退休準備」（65%）的事實。
現象二：不知該如何進行整體理財規劃
過去三年新冠疫情期間，股債處於相對高檔，即使債市僅在近一年出現疲態，如此波動起伏的投資市場，更讓民眾的整體投資獲利並不理想。近三成民眾表示不知道該如何進行整體的財務規劃，更因大環境的不確定性提高，讓民眾對未來的投資報酬率預期更為保守。
現象三：ETF接受度激增
隨著大環境加速變化，ETF成為股票與儲蓄定存之後，第三個主要投資管道，尤其在30、40、50世代更為明顯。也反映了民眾認為投資市場日趨難以掌握的心態，愈來愈偏愛能分散投資標的的工具，來避免人為操作或押注單一個股、企業的風險。
現象四：退休後願意繼續工作
通膨導致影響金錢購買力變薄的現況，讓民眾對未來感到更不安，75%擔憂退休金不足，願意為此提前做準備。過去，民眾進行的前三大理財規劃項目中，醫療規劃往往獨占鰲頭，今年則由退休規劃以58%居冠、其次為財富累積（55%）、醫療規劃（50%）。在退休金流來源部分，有七成民眾將「投資收入」視為退休後主要的金流來源，希望以此為後盾，創造餘裕來支援退休生活；選擇願意「退休後繼續工作」的比例攀高，首度突破4成，其中又以30世代、40世代最多。
現象五：以領息創造退休金流
如何提振退休信心？超過5成的民眾選擇「擁有穩定現金流」，因此包括「領股息」（73%）、「領年金/利息」（61%）、「領基金配息」（40%）等成為民眾最愛的投資收入方式，另有約五成則採取透過賺取「買賣利差」方式來創造退休金流。