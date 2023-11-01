朱立倫、侯友宜、柯文哲今晚密會　關鍵正副搭配辦法可望出爐

曝密會內容！柯文哲批侯友宜堅持開放初選　要朱立倫想好再約見面

▲朱柯侯晚間密會，民眾黨總統參選人柯文哲批侯友宜堅持開放初選，要國民黨主席朱立倫想好再約見面。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.01）
▲朱柯侯晚間密會，民眾黨總統參選人柯文哲批侯友宜堅持開放初選，要國民黨主席朱立倫想好再約見面。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.01）

記者呂炯昌／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚間密會，傳出可能討論總統選舉正副搭配的辦法。民眾黨總統參選柯文哲今（1）日表示，侯友宜仍堅持民主初選方式產出總統候選人，儘管國民黨主席朱立倫會中約下次碰面，但柯文哲向朱立倫表示，「等你想出來再來決定要不要見面」。

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柯文哲今日上午在新莊競總舉行「淨零碳排 永續未來」能源政策記者會，會後接受媒體訪問。針對昨晚三方密會是誰先提出來，以及地點是不是國民黨提出，對於會面曝光是否感到不諒解？柯文哲表示，禮拜一他跟朱立倫有政黨協商，關於國會席次最大化，在聯合政府、國會多數聯盟，這些我們都有共識，但對總統選舉方式，因為當事人不在，所以無法進行決定。

柯文哲表示，週一政黨協商時說是不是三個人有機會坐下來，他認為可以，但他主張盡量公開透明，後來朱立倫就安排了昨天晚上見面，討論總統選舉方式為何，但「侯友宜不接受全民調，我們不接受開放式初選，因為那個（開放式初選）不可行，特別是時間沒剩下多少，且也不是真正可以選出贏得勝選的民意，只是比賽誰動員。」

柯文哲說，自己後來跟對方說，既然這麼喜歡開放式初選，那不然就辦線上、線下整合系統，「我跟他說，唉，我也知道開放式初選在現階段不能真的代表民意，所以我這樣講，也沒想亂上加亂。」

柯文哲強調，雙方要合作，要公平公開比賽規則，可以讓大家接受，畢竟雙方都有支持者要交代，如果合作搞到最後成密室協商，台灣人民也不會接受，合作最後會沒有效果。

柯文哲指出，因為大家都有堅持，所以朱立倫是有約下次見面時間，但他向朱立倫表示，「如果雙方都有堅持，那也沒辦法，等你想出來之後跟我們講，再來決定要不要見面好了。」

柯文哲強調，如果要合作，當然是可以，只要比賽規則是公平、公開，社會可以接受、雙方支持者可以接受，在選票上誰正誰副都可以接受，「我要求的是公平比賽規則，就這樣而已，你又不敢比，這樣人家怎麼解決？」

媒體詢問朱立倫受訪時表示，已經確定柯侯兩人在同一張選票上，並進入政黨協商，而不是討論初選方式，柯文哲表示，比賽規則公平，比賽規則ＯＫ他們就可以參加比賽，不能把人家框在上面再來討論比賽方式，他質疑，如果國民黨與國民黨縣市首長、立委初選之前都用全民調，今天沒有理由方式突然換一個方式，「朱主席自己想好再來講。」

針對地點被事先洩密一事，柯文哲直言，「這很簡單，大家都是專門的，你看那個是誰報導就知道，那篇報導是誰寫的，記者是跑哪一線的就知道了啊！」


 

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