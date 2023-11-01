梁朝偉謝恩啟蒙師侯孝賢！自揭「內心世界」獲獎卻不樂見獎盃真相
香港影帝梁朝偉擔任《VOGUE》台灣版11月號封面人物，剛榮獲第80屆威尼斯影展金獅獎「終身成就獎」，他訴說心中的歷程：「我一直覺得做人不是要跟別人交代，最重要是能不能跟自己交代，能過自己這關那就可以了。因為你不是為別人去活，你是為自己去活，到最後你還是得面對自己。」梁朝偉透露不喜歡看見獎盃，會讓自己無法進步，對於確診失智的侯孝賢導演，直言就像他的啟蒙老師般存在。
記者黃雅琪／綜合報導
梁朝偉笑說：「我從來不覺得拿完獎人生就會改變，我大概放1個月就會把獎盃收起來，不讓自己看到。我不喜歡看到獎盃，因為這樣就不會再進步了。好的東西不用提醒自己，要提醒的是有什麼需要改。」梁朝偉自認不是追求高峰的人：「我就是喜歡這份工作，樂在其中，然後現在更加享受，用更多時間準備。演員這份工作是為了熱情才做，其他東西該來的就會來，不來就不來，沒什麼好追求的。」
1989年侯孝賢執導電影《悲情城市》，梁朝偉扮演聽障青年角色獲得關注，對他而言侯孝賢如啟蒙老師般的存在：「我那時候不會講國語也不會聽，除了拍戲都待在飯店房間看書。剛開始是看台灣歷史，侯孝賢發現我喜歡閱讀，開始給我很多書，也因此接觸到日本、中國和西方文學。我發現文學用字跟通俗小說不一樣，有更多想像空間，更細膩精緻，所以我愛上了文學。後來才發現，或許是因為文學啟發了我很多。」
王家衛和梁朝偉就像是靈魂伴侶般的存在，相輔相成。回顧過去41年的演藝生涯，梁朝偉也透露最低潮的時候，就是認識王家衛之前：「那時候我覺得在表演上沒辦法再突破，因為單憑我自己的知識跟天賦不夠，結果王家衛就出現了。我看完《阿飛正傳》最後一個鏡頭，覺得這個導演會拍我，然後就展開了我們長達20年的合作，我一直覺得自己非常幸運。」