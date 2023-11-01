公費流感疫苗第二階段開打！接種對象年齡懶人包　醫曝挑廠牌下場

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疾管署表示，第二階段公費流感疫苗接種對象為「50至64歲無高風險慢性病成人」，目前共有約4000多家合約院所及衛生所可提供公費流感疫苗接種服務。
🟡公費流感疫苗可在哪接種？
除國小、國中、高中職、五專一至三年級學生於學校集中接種及特定造冊對象於指定地點接種外，其餘計畫對象可至全國各鄉鎮市區衛生所、合約院所（可洽詢當地衛生局所）接種，不受戶籍地限制，記得攜帶健保卡。
🟡接種流感疫苗多久會產生保護力？
完成流感疫苗接種（未滿9歲首次接種幼兒為接種第2劑），至少約2週後產生保護力。且每年流行的病毒株不同，原施打疫苗對不同抗原型的病毒保護效果減低，即使病毒未發生變異，疫苗成分相同，接種4至6個月後保護效果就可能下降，保護力一般不超過1年，因此建議每年均要接種1次。
🟡成人施打公費流感疫苗副作用為何？
成人施打流感疫苗後可能產生副作用包括注射部位疼痛、紅腫，少數人會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心等，ㄧ般會在接種後1至2天內自然恢復，雖有可能產生嚴重的立即性過敏反應，但發生率是相當低的。
🟡公費流感疫苗有哪些廠牌？
本次公費流感疫苗有國光、賽諾菲、台灣東洋、高端等4種廠牌，除東洋製程以細胞培養為主外，其餘皆由雞蛋培養，疾管署提醒，雖然各品牌流感疫苗在製程、適用年齡或副作用表現各有不同，但都已通過食藥署嚴格審查，4款流感疫苗在仿單資料的不良反應表現也都符合規範。
小兒感染科醫師李尚謙強調，施打流感疫苗時，常常遇到長者選廠牌，不打高端的情形，甚至有民眾在手機群組鼓吹能排東洋疫苗就排東洋疫苗，但實際上高端疫苗的原液是韓國製，並不是台灣製造，只能說是台灣分裝，疫苗保護力需要兩週才能發揮保護力。一直挑的結果只是越晚打疫苗，徒增自己因為流感得到重症的風險。
此外，除了公費流感疫苗外，李尚謙也提及，今年65歲以上長者多一種選擇，就是東洋的「自費佐劑疫苗」，因為長者的抗體保護力下降的更快，所以此種疫苗可以提供長者更長的保護力。