新竹縣定點臨托今天上路 楊文科：讓縣府成為家長育兒後盾
新竹縣政府為減輕家長育兒的負擔，因應在繁重的工作與生活壓力下，也能獲得喘息時間，社會處今（112）年在新竹縣綜合社會福利館二樓「新竹縣親子夢想館」開辦定點臨托服務，今（1）日正式上路，新竹縣長楊文科期望透過各項服務的提升，讓縣府成為家長育兒後盾之一。
記者李春台／新竹報導
楊文科指出，新竹縣定點臨托空間設置於新竹縣親子夢想館內，館內打造符合幼兒安全的托育空間及提供適齡適性的教玩具，聘請專業托育人員照顧幼童，建立友善育兒環境，分攤家庭照顧負擔，讓定點臨托服務成為家長的育兒後盾之一。
楊文科說，縣府爭取衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，耗資2億8000餘萬元打造新竹縣綜合社會福利館，今年8月全新開幕，結合托嬰、親子育樂與脆弱家庭支持。其中，2樓為服務0至6歲嬰幼兒的親子夢想館，設有玻璃屋沙坑、小朋友最愛的扮演區等，11月起擴大加碼定點臨托服務，讓服務更完善。
社會處說明，定點臨托服務對象為滿6個月以上至未就讀國民小學前兒童，收托時間為每週二至每週日上午9時至下午5時止，臨托費用平日每小時200元，假日每小時250元，每次至少托育2小時為原則，同一時間最多收托4名嬰幼兒，未滿2歲者最多收托2人，服務採預約制，須於托育服務使用前3個工作天攜帶戶口名簿影本、申請人身分證至本縣新竹縣綜合社會福利館2樓填寫申請契約，以順利進行服務媒合。