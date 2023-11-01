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廖先翔家族遭爆侵占國有地　民進黨團：全台最貪涉七罪狀

▲民進黨立院黨團召開記者會，砲轟廖先翔家族侵占國有地等罪狀，堪稱全台最貪政治家族。（圖／賴品妤辦公室提供）
▲民進黨立院黨團召開記者會，砲轟廖先翔家族侵占國有地等罪狀，堪稱全台最貪政治家族。（圖／賴品妤辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

國⺠黨籍新北市議員、新北市第12選區立委候選人廖先翔今（1）日遭媒體爆料，其家族涉多項件侵占國有地案，其父前議員廖正良位於汐止區的違法莊園更涉及侵占國有地、濫墾山坡保育區、破壞水質保護區等七大罪狀，民進黨立法院黨團痛批，堪稱是「全台最貪政治家族」。

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新北市第12選區現任立委賴品妤表示，媒體刊登後許多汐止人感到非常氣憤。廖先翔家族在全國的知名度低；但是囂張的違法行徑堪稱為地方家族榜首。該案可說是全國最惡劣貪婪的政治特權案件。

賴品妤說明，報導指出該莊園約於2010年興建時廖正良時任台北縣議員，而後擔任議員到2018年。而廖正良也因涉他案故傳承議員職位給自己的兒子廖先翔，父子前後任期長達17年。

賴品妤指出，廖先翔但身為⺠意代表最基本的守法也沒有，反倒「父子聯手，上下其手」涉違法使用、侵佔國有地、濫墾保育區等，大是大非必須儘速說明清楚有無利用特權滿足家族利益。

民進黨發言人林楚茵表示，該案可以觸犯的法律幾乎一次達標，如農地未作農業使用、疑涉及逃地價稅、侵佔國有土地、濫墾山坡保育區、於林業用地濫挖水池、疑於水質保護區內排放污水、疑違法接用水電；極為離譜。

林楚茵舉台中顏家、雲林張家的違建案為例，指出廖家是最惡劣的案件。父親廖正良曾涉嫌關說收賄被法院裁定受賄，而兒子廖先翔要選國會議員，應受最高標準檢視，然卻對自家爭議視而不見。國有地是屬於人民的，廖先翔卻大言不慚將一切都推給自己的的父親、祖父母背書。

黨團副書記長洪申翰表示，廖先翔用年輕的樣貌在汐止走跳，平時政績有限、貢獻不夠；他沒告訴民眾的是他們利用兩代議員職權侵佔國有地，在豪華莊園內「住的舒服、玩得愉快」，卻造成年輕人相對剝奪感非常重，這不是知法犯法什麼才是？

黨團幹事長劉世芳則說，根據媒體爆料內容，該案經民眾多次檢舉，但新北市府卻毫無作為，難不成是懼怕廖家議員職權？補充說明依據新北市制定的拆除標準，以2009年為界，此時間點後的違建應即報即拆，市府必須儘速處置。

劉世芳說，廖先翔號稱自己非常愛辦會勘，多次針對工業區、貨櫃倉儲設置地辦理土地適法性會勘，卻對爸爸的侵佔國有地莊園案輕輕放下，顯示他的表裡不一、遇到家族利益就轉彎，廖先翔或許是一個在爸爸眼中的乖兒子，卻是嚴重失職的⺠意代表。

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