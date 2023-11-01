廖先翔家族遭爆侵占國有地　民進黨團：全台最貪涉七罪狀

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賴品妤說明，報導指出該莊園約於2010年興建時廖正良時任台北縣議員，而後擔任議員到2018年。而廖正良也因涉他案故傳承議員職位給自己的兒子廖先翔，父子前後任期長達17年。
賴品妤指出，廖先翔但身為⺠意代表最基本的守法也沒有，反倒「父子聯手，上下其手」涉違法使用、侵佔國有地、濫墾保育區等，大是大非必須儘速說明清楚有無利用特權滿足家族利益。
民進黨發言人林楚茵表示，該案可以觸犯的法律幾乎一次達標，如農地未作農業使用、疑涉及逃地價稅、侵佔國有土地、濫墾山坡保育區、於林業用地濫挖水池、疑於水質保護區內排放污水、疑違法接用水電；極為離譜。
林楚茵舉台中顏家、雲林張家的違建案為例，指出廖家是最惡劣的案件。父親廖正良曾涉嫌關說收賄被法院裁定受賄，而兒子廖先翔要選國會議員，應受最高標準檢視，然卻對自家爭議視而不見。國有地是屬於人民的，廖先翔卻大言不慚將一切都推給自己的的父親、祖父母背書。
黨團副書記長洪申翰表示，廖先翔用年輕的樣貌在汐止走跳，平時政績有限、貢獻不夠；他沒告訴民眾的是他們利用兩代議員職權侵佔國有地，在豪華莊園內「住的舒服、玩得愉快」，卻造成年輕人相對剝奪感非常重，這不是知法犯法什麼才是？
黨團幹事長劉世芳則說，根據媒體爆料內容，該案經民眾多次檢舉，但新北市府卻毫無作為，難不成是懼怕廖家議員職權？補充說明依據新北市制定的拆除標準，以2009年為界，此時間點後的違建應即報即拆，市府必須儘速處置。
劉世芳說，廖先翔號稱自己非常愛辦會勘，多次針對工業區、貨櫃倉儲設置地辦理土地適法性會勘，卻對爸爸的侵佔國有地莊園案輕輕放下，顯示他的表裡不一、遇到家族利益就轉彎，廖先翔或許是一個在爸爸眼中的乖兒子，卻是嚴重失職的⺠意代表。
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