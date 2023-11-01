朱立倫、侯友宜、柯文哲今晚密會　關鍵正副搭配辦法可望出爐

名家論壇》朱駿／侯友宜的戰略制高點在己不在人

▲國民黨總統參選人侯友宜自5月中被提名以來，民望與民調步步下跌。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.10.29）
▲國民黨總統參選人侯友宜自5月中被提名以來，民望與民調步步下跌。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.10.29）

文／朱駿

侯友宜幾年來民望頗盛，民調居高，沒料到，自5月中被提名以來，民望與民調步步下跌，位列小三，低檔徘徊，難於拉抬，一籌莫展，幸賴韓國瑜近兩三個月的拉抬，漸有起色，已能與柯文哲糾纏於伯仲之間，甚且偶而略為超前。然而，韓拉抬的有效群體多在攝護腺肥大之男性與已過更年期之女性以及藍營內部，後續能再開拓的空間有限。何況，韓不是主角，很多地方使不上勁。

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誠如侯自己說的，這場戰役他是主帥，要承擔責任，不用再吵誰負責，他會負起成敗責任。那麼，選民最在意的也是他的能耐、潛力與態度，這全部都在侯的身上，不在他處。別人可以提供意見，但幫不上忙，必須出自侯自身的實踐。這點應沒什麼好爭議的。

那麼，那個或那些重點是侯友宜應該展現實踐意志與作為的呢？這可能要先從侯的客觀條件與形象著眼與入手。侯警察事務官出身，給人的形象說好聽了是持重穩當，謹慎將事，但放在國民黨的背景中，也可能是因循保守，不善創新，難於改革，與國民黨老舊不堪的破爛形象疊加，無形中給人一種看不到希望的窒息感。

兵法上有「攻其所必救」，分人兵勢，令自身取得優勢，採取此法，自己也須分兵往攻對手，不能保證攻得好，說不定會被人揪到弱點，倒打一耙，情勢更加對己不利，這在選戰中的論述文宣攻守中可常常見到此類情況。

最好的辦法應該是「攻其所不能救」，亦即自己站上戰略制高點，高屋建瓴，是對手怎麼伸手也搆不到的，對手也就根本沒有支點可以攔阻。什麼樣的戰略行動是對手怎麼都攔不住的？就是改變自己。但這種改變必須是要系統性的，可為民眾察覺的，例如演說的內容、儀態、肢體語言、待人接物的態度、根據事實所規劃的執政願景、論述能力等等。

除了一己的改變，作為國民黨的總統候選人，侯友宜應該深知國民黨老大難令人搖頭，陳疴深重，積弊難治，被人詬病已久，形象破敗已甚，近30多年歷任主席問題嚴重，一個甚於一個，侯的形象與民調無法重振，恢復以往盛況，這是很重要的拖累因素之一。是故，侯於選戰中固然要發表各種政策綱領，吸引選民的向心，但一旦當選總統，必然會涉及黨務，甚至被拱上主席之位，更應負責任地提出願景承諾，嚴肅地告訴大家，若是當選總統，將如何推動國民黨真正民主化與清廉執政的改革？有哪些重要精神、理念、原則與基本態度或措施？若是講得好，給人具有理想性的印象，必然能夠擄獲不少人心，其中必然會包括不少最具有理想性之年輕人。這樣的作為是對手攔不住的戰略制高點。

侯友宜可以參考洪秀柱與韓國瑜的例子。當初洪秀柱能以46.2%比42%（蔡英文）破磚成功，絕非綠營灌票，因為蔡已經有42%了，而是很多人誤認她會帶出不一樣的國民黨，如此而已。後來是她自己搞砸了，令人失望，才立刻消風。

韓之所以能在2018年起吸引許多選民，奪下高雄，形成韓粉風潮，就在於他與國民黨的傳統形象截然不同，沒有體制壓人、頑固不化、顢頇迂腐的作風，反倒是常有衝撞僵化體制，挑戰官僚作風的言語與動作，令人耳目一新，吸引不少迄今依然忠誠的支持者。然而，成也韓粉，敗也韓粉，由於排他性與攻擊性太強，後來也是自己太過貪心搞砸了，令人失望，才迅速衰敗。

侯應該以洪、韓為借鑑，取其長而棄其短，必能快速突破困局，衝高聲勢，但必須誠實，說到做到，不誠無物，必為所傷。

藍白合或不合組總統隊已在最後階段，10月31日晚朱、侯、柯三人密商總統人選，據媒體轉述民眾黨發言人楊寶楨所言，「會中對於總統人選產出方式尚未凝聚共識，會中朱希望再碰面，柯希望朱先提出國民黨方案，否則可能也不需要再見面了。」似乎談崩了。面對此種情勢，侯友宜必須要展現大開大闔的氣勢，才能甩開柯文哲。客觀情勢是有利於侯的，因為柯實力不足以當總統，這已為王金平當面道破，力小舉重者必出投機行險之舉，必現大破綻；但侯營與國民黨沒看到、或不敢看、或看到了卻投鼠忌器不敢揭批。

對國民黨與侯營而言，若想藍白合組總統隊，要能戰才有合的條件，戰必有方，有戰略支點。藍白合只能是以「侯柯配」為前提，這是任何事物不可取代的戰略支點，不然就別合，以免日後崩盤或縱勝猶敗且逐步裂解。民進黨貪腐的案例越爆越多，焉知沒有更勁爆的在後頭等著？同時，柯文哲所說的兩岸政策、內閣制、聯合政府等等，基本上都禁不起分析，如果侯友宜戰略正確，站上制高點，文宣精準到位，三腳督中國民黨未必不能一拚。

柯文哲最自豪的是獲得非常多數年輕人的支持，各黨政治人物都說要為年輕人創造機會，幫助年輕人發展前途。年輕人是國家的未來，年輕人有發展前途，至少表示這個國家能有未來與希望。然而，所有政治人物包括柯文哲在內都忽略了，年輕人也會步入中年與老年，如果當他們年輕時風光亮麗，快意馳騁，一旦步入中年，絕大多數便會遇到各種高風險，人生開始坎坷，老年困頓機率大增。請問，這是幫助年輕人的發展，還是給了他們誤認人生的錯覺呢？

要為年輕人負責，必須要給他們可持續發展的未來，不是只有20年的風光！侯友宜能否提出「國民人生規劃」，「使老有所終，壯有所用，幼有所長。矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」？這需要優良的社會主義思路與元素，台灣非常欠缺，侯應把握機會率先提出。


●作者：朱駿／時事評論人

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