名家論壇》朱駿／侯友宜的戰略制高點在己不在人

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那麼，那個或那些重點是侯友宜應該展現實踐意志與作為的呢？這可能要先從侯的客觀條件與形象著眼與入手。侯警察事務官出身，給人的形象說好聽了是持重穩當，謹慎將事，但放在國民黨的背景中，也可能是因循保守，不善創新，難於改革，與國民黨老舊不堪的破爛形象疊加，無形中給人一種看不到希望的窒息感。
兵法上有「攻其所必救」，分人兵勢，令自身取得優勢，採取此法，自己也須分兵往攻對手，不能保證攻得好，說不定會被人揪到弱點，倒打一耙，情勢更加對己不利，這在選戰中的論述文宣攻守中可常常見到此類情況。
最好的辦法應該是「攻其所不能救」，亦即自己站上戰略制高點，高屋建瓴，是對手怎麼伸手也搆不到的，對手也就根本沒有支點可以攔阻。什麼樣的戰略行動是對手怎麼都攔不住的？就是改變自己。但這種改變必須是要系統性的，可為民眾察覺的，例如演說的內容、儀態、肢體語言、待人接物的態度、根據事實所規劃的執政願景、論述能力等等。
除了一己的改變，作為國民黨的總統候選人，侯友宜應該深知國民黨老大難令人搖頭，陳疴深重，積弊難治，被人詬病已久，形象破敗已甚，近30多年歷任主席問題嚴重，一個甚於一個，侯的形象與民調無法重振，恢復以往盛況，這是很重要的拖累因素之一。是故，侯於選戰中固然要發表各種政策綱領，吸引選民的向心，但一旦當選總統，必然會涉及黨務，甚至被拱上主席之位，更應負責任地提出願景承諾，嚴肅地告訴大家，若是當選總統，將如何推動國民黨真正民主化與清廉執政的改革？有哪些重要精神、理念、原則與基本態度或措施？若是講得好，給人具有理想性的印象，必然能夠擄獲不少人心，其中必然會包括不少最具有理想性之年輕人。這樣的作為是對手攔不住的戰略制高點。
侯友宜可以參考洪秀柱與韓國瑜的例子。當初洪秀柱能以46.2%比42%（蔡英文）破磚成功，絕非綠營灌票，因為蔡已經有42%了，而是很多人誤認她會帶出不一樣的國民黨，如此而已。後來是她自己搞砸了，令人失望，才立刻消風。
韓之所以能在2018年起吸引許多選民，奪下高雄，形成韓粉風潮，就在於他與國民黨的傳統形象截然不同，沒有體制壓人、頑固不化、顢頇迂腐的作風，反倒是常有衝撞僵化體制，挑戰官僚作風的言語與動作，令人耳目一新，吸引不少迄今依然忠誠的支持者。然而，成也韓粉，敗也韓粉，由於排他性與攻擊性太強，後來也是自己太過貪心搞砸了，令人失望，才迅速衰敗。
侯應該以洪、韓為借鑑，取其長而棄其短，必能快速突破困局，衝高聲勢，但必須誠實，說到做到，不誠無物，必為所傷。
藍白合或不合組總統隊已在最後階段，10月31日晚朱、侯、柯三人密商總統人選，據媒體轉述民眾黨發言人楊寶楨所言，「會中對於總統人選產出方式尚未凝聚共識，會中朱希望再碰面，柯希望朱先提出國民黨方案，否則可能也不需要再見面了。」似乎談崩了。面對此種情勢，侯友宜必須要展現大開大闔的氣勢，才能甩開柯文哲。客觀情勢是有利於侯的，因為柯實力不足以當總統，這已為王金平當面道破，力小舉重者必出投機行險之舉，必現大破綻；但侯營與國民黨沒看到、或不敢看、或看到了卻投鼠忌器不敢揭批。
對國民黨與侯營而言，若想藍白合組總統隊，要能戰才有合的條件，戰必有方，有戰略支點。藍白合只能是以「侯柯配」為前提，這是任何事物不可取代的戰略支點，不然就別合，以免日後崩盤或縱勝猶敗且逐步裂解。民進黨貪腐的案例越爆越多，焉知沒有更勁爆的在後頭等著？同時，柯文哲所說的兩岸政策、內閣制、聯合政府等等，基本上都禁不起分析，如果侯友宜戰略正確，站上制高點，文宣精準到位，三腳督中國民黨未必不能一拚。
柯文哲最自豪的是獲得非常多數年輕人的支持，各黨政治人物都說要為年輕人創造機會，幫助年輕人發展前途。年輕人是國家的未來，年輕人有發展前途，至少表示這個國家能有未來與希望。然而，所有政治人物包括柯文哲在內都忽略了，年輕人也會步入中年與老年，如果當他們年輕時風光亮麗，快意馳騁，一旦步入中年，絕大多數便會遇到各種高風險，人生開始坎坷，老年困頓機率大增。請問，這是幫助年輕人的發展，還是給了他們誤認人生的錯覺呢？
要為年輕人負責，必須要給他們可持續發展的未來，不是只有20年的風光！侯友宜能否提出「國民人生規劃」，「使老有所終，壯有所用，幼有所長。矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」？這需要優良的社會主義思路與元素，台灣非常欠缺，侯應把握機會率先提出。
●作者：朱駿／時事評論人
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