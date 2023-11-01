印尼總統用流利中文演講！遭網友瘋傳 官方澄清：AI製假影片
人工智慧（AI）越來越進步，無論是深度偽造（Deepfake）或即席翻譯，都假以亂真。近期網路上流傳著一段印尼總統佐科威（Joko Widodo）用一口流利中文演講的影片，片長約一分鐘，由於能對上口型，讓許多網友信以為真，輿論甚囂塵上導致印尼政府出來闢謠，表示影片為人工智慧製成的假影片。
國際中心賴正琳／綜合報導
印尼媒體《Tempo》報導，一段印尼總統佐科威說著流利中文的影片，近日在印尼社群平台瘋傳，讓網友們議論紛紛。印尼傳播及資訊科技部（Kominfo）於10月26日發布新聞稿澄清，該影片為人工智慧製成的假影片，並呼籲「不要再傳播帶有假訊息的影片」。
從影片中可看到佐科威用中文說：「女士、先生們，我曾經是一個商人長大，22年之久。我不喜歡事情變得更加複雜，我喜歡事情簡單且高效。」除了佐科威表情與聲音的搭配外，假影片中還有現場觀眾的笑聲增加了可信度，讓網友難以辨別真偽。
印尼傳播及資訊科技部主任潘格拉潘（Semuel Pangerapan）則出面闢謠，「這是利用了深度偽造（Deepfake）的AI技術編輯的假影片，和美國與印尼協會（USINDO）2015年11月13日上傳的影片相似，總統並未使用中文演講。」他更呼籲民眾在獲取資訊時，應辨別訊息真偽，而不該盲目相信。