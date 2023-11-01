台籃涉賭風暴／謝典林震怒！重申FIBA規定　要求三聯盟同步執行

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國際籃球總會FIBA要求各會員必須設正式專職人士Single Point of Contact for Integrity (“SPOC”)，職責如下：比照FIBA的做法，籃協要求三聯盟及15隊應皆增設專職人員，專門負責防賭及假球事務，球隊應建立對聯盟、籃協的通報機制、定期會議交換管理情資。
透過具體的宣導計劃，提升公平競賽意識。
建立一個可以舉報違反公平競賽事件的平臺。
就違反公平競賽的事件，做為FIBA的聯絡窗口。
在調查期間配合FIBA和其他主管機關。
確保賽事皆遵守FIBA關於下注與操控比賽的相關規定。
中華民國籃球協會副秘書長暨發言人張承中表示，針對裁判可能涉賭，籃協也將推動三聯盟同步規範裁判，籃協裁判委員會已有裁判監控、迴避機制，將推動裁判簽署切結書，如有涉賭或假球情事，應負高額違約金及損害賠償之責，清理門戶絕不手軟。
再加強球隊的管理責任及懲處球隊的規定，統一各隊嚴格球員懲處方式、整合球員合約及切結書的責任，球隊應加強對球員法治宣導。
目前風波已進入司法程序，偵查不公開，籃協希望媒體能嚴謹報導，不要捕風捉影或擠牙膏式的報導，不確定的傳聞對籃壇傷害很大，對聯盟及各球隊的商譽影響也很大。如有不法情事，籃協絕對最高標準處理，絕不寬貸，並全力配合司法檢調調查。
不過，諷刺的是，本次事件爆發是從SBL開始，而籃協是SBL主辦單位，過去對於防賭沒有太多作為，如今謝典林震怒，盼能力挽狂瀾，重新整頓台灣籃球環境。