每10人1例糖尿病！年花400億治療 即起放寬「2種人」血糖檢測
隨人口老化，台灣糖尿病患者與日俱增，根據中央健保署統計，國內2022年罹患糖尿病人數已突破256萬人，為提升糖尿病照護品質，健保署今天（11/1）宣布，即起放寬「連續血糖監測」支付條件，將罹患第二型糖尿病或妊娠糖尿病，且接受胰島素注射的孕婦納入給付範圍，另針對第一型糖尿病病人，檢測則由間隔3個月放寬為間隔1個月， 估計一年新增約512人次受惠。
家庭消費中心／綜合報導
健保署表示，糖尿病為健保醫療花費第三大疾病，年支出約400億元，因考量糖尿病病人需高頻率測量指尖血糖值作為治療參考，而指尖血糖數值容易受到生活作息、胰島素劑量多寡及測量時間點等因素影響，已於2017年起給付第一型糖尿病、新生兒糖尿病，或因胰臟切除術後所致糖尿病個案的「連續血糖監測」檢驗。
此檢驗是將血糖感應針裝置於皮下，連續記錄3至5天長時間血糖波動數值，可供醫療團隊釐清飲食、運動、睡眠、日常生活及藥物遵囑性對血糖影響，以助於診療上更精準開立降血糖用藥，統計每年近1700人次使用。
對於這次放寬，健保署說明，妊娠期糖尿病涵蓋孕前糖尿病和妊娠糖尿病，造成孕程期血糖異常，可能導致高血壓、子癇前症、酮酸中毒，及胎兒較易發生先天性發育異常等風險，因此為加強妊娠期血糖穩定，健保署將「懷孕之第二型糖尿病及妊娠糖尿病」等高風險族群納入給付範圍，希望透過連續性血糖監測來降低併發症風險。
🟡糖尿病飲食順序建議事項
1、先吃高纖、低升糖指數蔬菜。
2、接著吃富含蛋白質的豆魚肉蛋類。
3、最後吃全穀雜糧類澱粉食物。
4、同時注意定時定量，減少油炸，並控制鹽分。