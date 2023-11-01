橘爸唬籃／缺少職業意識！台灣籃球員不能見錢眼開 毫無道德
T1台鋼獵鷹今（1）日宣布，陣中球員陳靖寰因為疑似在之前聯盟、球隊有涉賭狀況，因此已經離隊，根據聯盟公告，他可能最高須面對1000萬元的賠償，還可能讓他面對相關刑責，不過對於整個台灣籃壇，誰涉入都不是好事，吳季穎、羅振峰涉賭已經成為連環事件，再度重創台籃，目前來看台灣籃球，「缺乏職業意識」是最大問題。
文/專欄作家橘爸
從SBL的經營到台灣職籃發展，球員能被看到的舞台，以及球隊給予的環境已經越來越好，有機會拿到高薪的球員還是存在，但「職業意識」就必須要培養，甚至在聯盟規章、球隊規範等，都要明訂，球員也要遵守，例如：不要涉賭、遠離毒品、避免涉足不正當場所，維護自身形象，都是最基本的事項。
橘爸一再說過，希望台灣籃球員好好打球，不要想東想西，但近期台灣籃壇狗屁倒灶事情一再發生，讓球迷失望，球團絕望，甚至未來這些大企業，可能都會考慮不玩了。
但就橘爸聽到的，不少有球員一再挑戰球團底線，挑戰聯盟「尺度」，不但在外經營球版等副業，還疑似涉賭，甚至有球員「詐傷」，選擇領薪坐板凳，甚至也有人在社群公開自己「玩球」心得，這都是在傷害整個籃球環境。
橘爸的確可以理解，球員從小到大打球所面臨的辛苦與艱難，但不能「見錢眼開」，想錢想瘋了，就不顧道德底線，碰觸那條紅線。
儘管球團一再嚴正說明，要球員遵守相關紀律，但因為有球員早就涉入，現在也於事無補，欲哭為淚，以中職為例，雖然避免球員涉賭，這是職業運動必經道路之一，但希望球員要潔身自愛，努力打球才是王道。