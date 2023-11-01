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獲利回吐！勞動基金9月再虧781億元、前3季收益率剩8.99%

▲勞動基金9月再虧781億元、前3季收益率剩8.99%。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.03）
▲勞動基金9月再虧781億元、前3季收益率剩8.99%。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.03）

記者李琦瑋／台北報導

受到全球金融市場大震盪，勞動基金已經連2個月負成長，勞動基金運用局今（1）日公布最新勞動基金績效，截至今年9月底止規模為6兆510億元，今年以來全球金融市場大幅震盪，到9月底的評價後收益數為4,991.6億元，收益率8.99%，9月單月收益數為-781.9億元。勞金局表示，今年第4季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。

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新制勞退基金規模為3兆9,719億元，收益率8.91%；舊制勞退基金規模為1兆123億元，收益率10.14%；勞保基金規模為8,498億元，收益率9.80%；就保基金規模為1,638億元，收益率2.99%；勞職保基金規模為367億元，收益率1.11%;積欠工資墊償基金規模為165億元，收益率4.02%。受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為5,050億元，收益率為10.25%；受農業部委託管理之農民退休基金規模為125億元，收益率為8.68%。 

勞金局表示，9月份全球通膨率回降緩慢，雖美國已暫停升息，惟表態仍將在適當情況再度升息，引發市場悲觀預期，加上美國政府未能及時通過年度預算法案，面臨停擺危機，以及中國大陸經濟成長放緩，致使全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。其中MSCI全球股票指數9月份下跌4.14%，今年累計上漲10.06%；MSCI新興市場股票9月份下跌2.54%，今年累計上漲3.38%；台灣加權股價指數9月份下跌1.69%，今年累計上漲15.67%；巴克萊全球綜合債券指數9月份下跌2.92%，今年累計下跌2.21%。 

勞金局指出，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多，平均收益率為4.88%，國保基金近10年多平均收益率為5.22%，長期投資績效穩健。 

展望未來，國際貨幣基金（IMF）將台灣今年經濟成長率從4月的預估值大幅下修1.3個百分點至0.8%，明年經濟成長則上修至3.0%。主要是全球經濟成長疲弱，抑制我國出口表現，隨科技新品備貨旺季效應，以及產業鏈庫存去化告一段落，景氣落底訊號浮現，今年第4季出口可望恢復正成長，也可望增加經濟成長動能。 

勞金局說，整體而言，全球經濟在通貨膨脹仍居高不下情況下，復甦步伐仍步履蹣跚，加上俄烏戰爭未歇，以哈衝突再起，恐推升大宗商品價格，影響全球經濟及金融市場穩定。勞金局將密切掌握全球政經情勢，在資產配置變動區間範圍內，兼顧投資收益及風險因素，適時調整投資布局，以提升基金長期投資效益。

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