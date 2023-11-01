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「可口可樂洗頭法」真的有效嗎？　網紅實驗揭露令人驚訝的結果！

▲「可口可樂洗頭法」真的有效嗎？　網紅實驗揭露令人驚訝的結果！
▲「可口可樂洗頭法」真的有效嗎？　網紅實驗揭露令人驚訝的結果！

每日健康-每日都做得到的健康

在追求美麗的路上，人們總是不斷地尋找新奇獨特的方法。一位名為Ellie的網紅在YouTube上進行了一個極具話題性的「可口可樂洗頭法」實驗，該實驗最初由超模Suki Waterhouse提出。這一實驗引發了廣泛的社會討論，不少人好奇這種不尋常的美髮方法是否真的有效。

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一名網紅嘗試了可口可樂洗頭髮。（圖／翻攝自Youtube）

 

據悉，這個實驗的靈感來自於超模Suki Waterhouse，她曾經表示用可口可樂洗頭可以讓頭髮呈現出自然的波浪狀，就像亞馬遜森林的原住民一樣。這一說法在網絡上引發了熱烈的討論，不少人對其表示好奇，甚至有人開始嘗試這一方法。

實驗過程：一瓶可口可樂，一頭新髮型

Ellie在實驗中使用了兩瓶可口可樂，並將其倒在自己的頭髮上。實驗過程中，她特別提到，這一方法對於頭髮較薄的人可能效果更佳。她將可口可樂均勻地噴灑在頭髮上，然後用吹風機進行吹乾。實驗結束後，Ellie的頭髮確實出現了一些變化。她的頭髮變得更加有質感和波浪狀，與平時相比有明顯的不同。然而，她也提到頭髮變得有些乾燥，就像使用了鹽水噴霧一樣。

專家評論：頭髮健康不容忽視

雖然這一實驗結果看似令人振奮，但專家提醒，長期使用可口可樂洗頭可能會對頭髮健康造成影響。可口可樂中含有糖分和酸性物質，長期使用可能會導致頭髮變乾和受損。

Ellie的這次實驗無疑為追求美麗的人們提供了一個全新的視角。儘管「可口可樂洗頭法」可能還需要更多的科學依據來支持其有效性，但它確實為我們打開了一扇探索美麗新方法的大門。然而，在嘗試任何新方法之前，我們都應該謹慎考慮其對健康的潛在影響。

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AI倪珍報新聞