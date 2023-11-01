遭爆保育區蓋豪宅、占國有地蓋停車場　廖先翔發聲明澄清捍衛清白

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另針對未在保育區的汐止東山路豪華莊園違建建物，廖先翔則是說明，其父出生在東山里山上，後因山區聯外交通發生自然災害故與親戚一起搬離，經過數年回到山上時茅草屋也自然滅失，因老一輩的阿公及阿嬤沒念過書，致使該土地未依《區域計畫法》向地政機關申請為丙種建築用地。
廖先翔聲明中強調，該老家依現行法規，直言「違反規定就是違反」，因祖父母已經逝世多年、而父親也已退休，只是希望能回到從小長大的老家過退休生活，但也無法合理化違規的事實；所以會以該土地有農作的事實能申請農舍，向父親建議依規定配合處理，以符合法令規範。
廖先翔聲明稿內還另提到同樣在自己選區的民進黨總統參選人賴清德位在萬里的礦業地老家，表明他不會像賴清德一樣，面對家族建物爭議就立刻雙標，還講些騙三歲小孩的話來欺騙大眾的智慧。
聲明最後提到茄苳路占用國有地經營停車場的報導，廖先翔澄清該停車場為父親向地主合法承租作為停車場經營使用，其承租的土地一旁才是國有土；因為沒有實體格柵，才會造成曾有承租停車場出入閘門遙控器的車主，進入停車場後開到國有土地停放車輛的問題，也向父親表達疑慮及可能產生的誤解，現在也建議父親及地主，考量於私人土地與國有土地的分界用實體格柵的方式區分，避免造成誤解。
現年35歲的廖先翔，其父廖正良原為台北縣議員，地方實力雄厚，後來升格改制也曾是首任的新北市議員，因涉嫌收賄遭判刑6年，由廖先翔接棒參選銜接地方政治命脈，目前更是新北市議會國民黨團書記長，也獲得黨內提名參選立委，對上民進黨現任立法委員賴品妤。
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