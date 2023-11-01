民眾吃飯店炒飯中毒！盤底竟鋪姑婆芋葉 食藥署：灑幾滴水可分辨
食品藥物管理署近日接獲通報，有民眾至某度假酒店食用炒飯後，出現嘴唇及喉嚨刺痛、吞嚥困難等症狀，經衛生單位調查，發現炒飯底部鋪墊的葉片是姑婆芋，此案應為姑婆芋污染食品導致中毒，所轄衛生局將進行後續處置。
家庭消費中心／綜合報導
姑婆芋又稱為山芋、觀音蓮及天荷等，為台灣常見低海拔植物，全株的汁液及塊莖皆有毒，吃入幾分鐘便會引起喉嚨痛及口腔麻木、燒痛、潰瘍，與失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀，若汁液接觸到皮膚則會引起搔癢和刺激感。
食藥署說明，姑婆芋與芋頭皆屬天南星科，兩者外觀相似，一般人不易辨識，常誤食而造成中毒，提醒常見辨識方法：
📌芋頭：葉面覆有絨毛，水分在葉面上會形成一顆顆小水珠，葉片呈盾形，且葉脈不明顯，其與葉面相接之葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點。
📌姑婆芋：表面光滑，葉子呈廣卵形，基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接的葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。
食藥署呼籲，某些有毒植物即使經驗豐富的專家也難以辨識，且不同種類的有毒植物所引起的中毒症狀不盡相同，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危及性命，民眾切勿自行採摘或食用來路不明的野生植物。
至於餐飲業者，則應確認食材安全性，並保存相關來源文件，不得將有毒植物入菜，亦不得作為食品鋪墊或擺盤裝飾。