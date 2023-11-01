▲愛美男「甲狀腺腫瘤」懼開刀　微創手術不留疤！

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惡性甲狀腺腫瘤 不適合微創消融治療大里仁愛醫院甲狀腺外科巫奕儒醫師說明，陳男小時候因先天性疾患開過刀，造成胸前一道長長的疤痕，雖經多次處理仍難以抹滅，尤其去游泳池或海水浴場，都不敢只穿著裸胸的褲子，一定要套一件上衣或外套遮蔽，對胸前疤痕一直存在心理上的陰影。最近數月以來，卻發現頸部前腫塊，到放射科林偉哲教授求診，經診治為甲狀腺腫瘤且疑似惡性，不適合施作微創消融手術，於是轉介甲狀腺外科專科巫奕儒醫師。
微創手術傷口癒合快、傷口小 手術輔助工具多元化巫奕儒指出，大部分甲狀腺結節為良性腫瘤，甲狀腺結節多為良性，甲狀腺癌僅佔其中的5-15%。如果結節過大或懷疑有惡性的可能，就會建議手術治療。但是，傳統手術會在頸部留下一道疤痕，容易影響美觀。而微創手術是利用內視鏡或達文西機械手臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下癒合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群，因此，若發現頸部有異常腫大，應盡早到院檢查與治療。
甲狀腺周圍的血液循環豐富，又緊貼頸動脈、喉返神經，一旦傷害可能造成大量出血及聲音沙啞等併發症，患者術後需要較長的復原時間；巫奕儒表示，目前已有手術輔助工具能有效降低甲狀腺手術的併發症，例如能量器械手術刀可大幅縮短患者手術時間，有效減少術後出血；而神經監測器則能保護聲帶，避免造成術後聲音沙啞，更是一大福音。
家族史者需多加留意 男性也勿輕忽巫奕儒提醒，國人每3人就有1人有甲狀腺結節，尤其是女方直系親屬有家族史者，應特別留意；但男性也不能輕忽，建議高危險族群應做頸部超音波檢查。另外，如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，建議抽血檢查，及早發現、及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59744
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