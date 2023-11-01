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台籃涉賭風暴／球員涉賭連環爆　張承中強調：籃壇大地震也辦到底

▲籃協上午召開記者會，發言人張承中宣示籃協方面將球員涉賭案件辦到底的決心，聲稱：「就算籃壇因此大地震也在所不惜，將趁這個機會大清洗，把不良、不適合籃壇的分子處置掉」。（圖／記者路皓惟攝）
▲籃協上午召開記者會，發言人張承中宣示籃協方面將球員涉賭案件辦到底的決心，聲稱：「就算籃壇因此大地震也在所不惜，將趁這個機會大清洗，把不良、不適合籃壇的分子處置掉」。（圖／記者路皓惟攝）

記者黃建霖/臺北報導

今（1）日籃壇又爆出T1聯盟臺南台鋼獵鷹現役球員陳靖寰爆出涉賭、已經離隊的消息。籃協上午召開記者會，發言人張承中宣示籃協方面會辦到底的決心：「就算籃壇因此大地震也在所不惜，將趁這個機會大清洗，把不良、不適合籃壇的分子處置掉」。

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這一次職籃球員涉賭案讓籃壇震動，籃協也緊急召集三聯盟開會，體育署周訓育組長、P.League+事務長蔡裕隆、T1聯盟秘書長王志群、SBL和籃協方面則由祕書長李雲翔和副秘書長張承中出席。

張承中表示，這次開會要求各會員（聯盟及球隊）必須設正式專職人士Single Point of Contact for Integrity （SPOC），職責如下：透過具體的宣導計劃，提升公平競賽意識；建立一個可以舉報違反公平競賽事件的平臺；就違反公平競賽的事件，做為FIBA的聯絡窗口；在調查期間配合FIBA和其他主管機關；確保賽事皆遵守FIBA關於下注與操控比賽的相關規定。

籃協要求3聯盟及15隊應皆增設專職人員，專門負責防賭及假球事務，球隊應建立對聯盟、籃協的通報機制、定期會議交換管理情資。

張承中說，針對裁判可能涉賭，籃協也將推動三聯盟同步規範裁判，籃協裁判委員會已有裁判監控、迴避機制，將推動裁判簽署切結書，如有涉賭或假球情事，應負高額違約金及損害賠償之責，清理門戶絕不手軟。再加強球隊的管理責任及懲處球隊的規定，統一各隊嚴格球員懲處方式、整合球員合約及切結書的責任，球隊應加強對球員法治宣導。

張承中還稱，籃協方面的立場一樣是維持最高標準，「動搖國本也要辦到底」，絕對不會放縱。也透露將在12月召開理事會，將先關簽賭辦法制度化，希望能將3聯盟的規範統一，更有效地去管理球員。

「懲處辦法要理事會通過，我們應該12月會召開一個理事會，會希望把辦法明確化，什麼樣的比賽、什麼樣的人要禁止什麼行為。」張承中說，目前各聯盟規範不一，比較不夠機警，這次事件發現情況嚴重，所以希望將懲處明確化。

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