台籃涉賭風暴／球員涉賭連環爆　張承中強調：籃壇大地震也辦到底

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張承中表示，這次開會要求各會員（聯盟及球隊）必須設正式專職人士Single Point of Contact for Integrity （SPOC），職責如下：透過具體的宣導計劃，提升公平競賽意識；建立一個可以舉報違反公平競賽事件的平臺；就違反公平競賽的事件，做為FIBA的聯絡窗口；在調查期間配合FIBA和其他主管機關；確保賽事皆遵守FIBA關於下注與操控比賽的相關規定。
籃協要求3聯盟及15隊應皆增設專職人員，專門負責防賭及假球事務，球隊應建立對聯盟、籃協的通報機制、定期會議交換管理情資。
張承中說，針對裁判可能涉賭，籃協也將推動三聯盟同步規範裁判，籃協裁判委員會已有裁判監控、迴避機制，將推動裁判簽署切結書，如有涉賭或假球情事，應負高額違約金及損害賠償之責，清理門戶絕不手軟。再加強球隊的管理責任及懲處球隊的規定，統一各隊嚴格球員懲處方式、整合球員合約及切結書的責任，球隊應加強對球員法治宣導。
張承中還稱，籃協方面的立場一樣是維持最高標準，「動搖國本也要辦到底」，絕對不會放縱。也透露將在12月召開理事會，將先關簽賭辦法制度化，希望能將3聯盟的規範統一，更有效地去管理球員。
「懲處辦法要理事會通過，我們應該12月會召開一個理事會，會希望把辦法明確化，什麼樣的比賽、什麼樣的人要禁止什麼行為。」張承中說，目前各聯盟規範不一，比較不夠機警，這次事件發現情況嚴重，所以希望將懲處明確化。